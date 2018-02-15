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Доллар продолжает дешеветь после недолгого роста на данных по инфляции США


Рынки / Валюта

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам в четверг продолжает опускаться после непродолжительного роста, вызванного данными по инфляции в США, при этом доллар обновил новый минимум к иене с осени 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару поднимался до 1,2461 доллара за евро против 1,245 доллара на предыдущих торгах; курс доллара к иене снижался до 106,53 иены за доллар со 107 иен на предыдущем закрытии, при этом ранее достигая нового минимума с ноября 2016 года в 106,31 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 88,94 пункта.

В среду министерство труда США сообщило, что инфляция в стране в январе составила 2,1% в годовом выражении, в месячном - 0,5%. Эксперты при этом ожидали инфляцию на уровне 1,9% год к году и 0,3% к предыдущему месяцу. Тем не менее, позитивная статистика недолго поддерживала курс американской валюты, и доллар стал дешеветь, так как инвесторы восприняли данные статистики как не обязательно сигнализирующие о долгосрочном тренде.

"В этом нет ничего конкретного, это лишь продолжающаяся продажа доллара, которую мы наблюдали ночью", - комментирует удешевление доллара глава отдела по торговым операциям по АТР в Saxo Capital Markets Тарека Хорчани (Tareck Horchani), чьи слова приводит агентство Рейтер.

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