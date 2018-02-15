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Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 15 февраля


Рынки
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
 CNYКитай - Новый год по лунному календарю - выходной день на Шанхайской фондовой бирже
3:30 AUDАвстралия - Изменение уровня занятости (январь)33,5 тыс16 тыс (факт)
3:30 AUDАвстралия - Изменение полной занятости (январь)12,7 тыс -49,8 тыс (факт)
3:30 AUDАвстралия - Уровень безработицы (январь)5,6%5,5% (факт)
7:30 JPYЯпония - Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)2,7%2,9% (факт)
11:00 EURИспания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)1,10%0,50%
11:00 EURИспания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь)0,70%0,70%
11:15 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
12:40 EURИспания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций1,04%
13:00 EURЕврозона - Сальдо торгового баланса (декабрь)26,3 млрд евро30,2 млрд евро
13:45 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Питера Праета
15:00 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер
16:30 USDСША - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)-0,10%0,20%
16:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице221 тыс230 тыс
16:30 USDСША - Индекс производственной активности NY E млн баррpire State (февраль)17,717,5
16:30 USDСША - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)22,221,1
16:30 USDСША - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (февраль)16,8
16:30 USDСША - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)-0,10%0,40%
16:30 CADКанада - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP -7,1 тыс
17:15 USDСША - Объём промышленного производства (м/м) (январь)0,90%0,20%
21:30 CADКанада - Выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри
USDСША - Cisco Systems - прибыль за финанс. 2кв2018 2,936 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00 RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 09.02)449,8 млрд долл (на 02.02)
RUBПолюс - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
RUBЯндекс - финансовая отчетность по US GAAP за 4кв2017/2017
16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)RUBЯндекс - телеконференция менеджмента
RUBГруппа Черкизово - финансовая отчётность по МСФО за 4кв2017/2017
RUBМегафон - закрытие реестра для ВОСА (12.03.2018, избрание Правления, определение размера вознаграждений членов СД)
RUBМечел - СД (вопрос о внесении изменений в положение о представительстве компании в Корее)
RUBГМК Норильский Никель - СД (одобрение сделки по выдаче гарантии в пользу Societe Generale в обеспечение исполнения обязательств компании Metal Trade Overseas AG)
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