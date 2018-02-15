Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 15 февраля

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

16:00 RUB ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 09.02) 449,8 млрд долл (на 02.02)

RUB Полюс - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017

RUB Яндекс - финансовая отчетность по US GAAP за 4кв2017/2017

16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) RUB Яндекс - телеконференция менеджмента

RUB Группа Черкизово - финансовая отчётность по МСФО за 4кв2017/2017

RUB Мегафон - закрытие реестра для ВОСА (12.03.2018, избрание Правления, определение размера вознаграждений членов СД)

RUB Мечел - СД (вопрос о внесении изменений в положение о представительстве компании в Корее)