Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 15 февраля

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай - Новый год по лунному календарю - выходной день на Шанхайской фондовой бирже
|3:30
|AUD
|Австралия - Изменение уровня занятости (январь)
|33,5 тыс
|16 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Изменение полной занятости (январь)
|12,7 тыс
|-49,8 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Уровень безработицы (январь)
|5,6%
|5,5% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония - Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|2,7%
|2,9% (факт)
|11:00
|EUR
|Испания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,10%
|0,50%
|11:00
|EUR
|Испания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь)
|0,70%
|0,70%
|11:15
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
|12:40
|EUR
|Испания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,04%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Сальдо торгового баланса (декабрь)
|26,3 млрд евро
|30,2 млрд евро
|13:45
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Питера Праета
|15:00
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер
|16:30
|USD
|США - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|-0,10%
|0,20%
|16:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|221 тыс
|230 тыс
|16:30
|USD
|США - Индекс производственной активности NY E млн баррpire State (февраль)
|17,7
|17,5
|16:30
|USD
|США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
|22,2
|21,1
|16:30
|USD
|США - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (февраль)
|16,8
|16:30
|USD
|США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|-0,10%
|0,40%
|16:30
|CAD
|Канада - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP
|-7,1 тыс
|17:15
|USD
|США - Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|0,90%
|0,20%
|21:30
|CAD
|Канада - Выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри
|USD
|США - Cisco Systems - прибыль за финанс. 2кв2018
|2,936 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 09.02)
|449,8 млрд долл (на 02.02)
|RUB
|Полюс - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
|RUB
|Яндекс - финансовая отчетность по US GAAP за 4кв2017/2017
|16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|Яндекс - телеконференция менеджмента
|RUB
|Группа Черкизово - финансовая отчётность по МСФО за 4кв2017/2017
|RUB
|Мегафон - закрытие реестра для ВОСА (12.03.2018, избрание Правления, определение размера вознаграждений членов СД)
|RUB
|Мечел - СД (вопрос о внесении изменений в положение о представительстве компании в Корее)
|RUB
|ГМК Норильский Никель - СД (одобрение сделки по выдаче гарантии в пользу Societe Generale в обеспечение исполнения обязательств компании Metal Trade Overseas AG)