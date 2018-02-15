Акции "Яндекса" растут на 8% на отчетности и прогнозах, обновили максимум

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Акции "Яндекса" YNDX растут на 8% на фоне хороших данных отчетности и прогнозах, свидетельствуют данные торгов.

К 16.05 мск акции "Яндекса" прибавляли 8,4%, до 2386 рублей, а ранее в четверг обновили исторический максимум, подорожав до 2388 рублей (+8,6%). Индекс Мосбиржи при этом растет на 0,8%.

Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в четвертом квартале 2017 года выросла на 26% - до 27,86 миллиарда рублей, сообщила компания. Скорректированная чистая прибыль составила 5,25 миллиарда рублей, что в 1,6 раза выше аналогичного показателя за четвертый квартал прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 39% - до 9,29 миллиарда рублей.

"Яндекс" прогнозирует рост выручки в 2018 году в пределах 25-30%, сообщила также компания.