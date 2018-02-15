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Биржи Европы закрылись ростом за счет энергетического и металлургического секторов


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы в четверг завершили торги ростом, британский FTSE вырос в основном за счет удорожания бумаг компаний энергетического и металлургического секторов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов немецкий индекс DAX вырос на 0,06%, до 12346,17 пункта, французский CAC 40 - на 1,11%, до 5222,52 пункта, британский FTSE 100 - на 0,29%, до 7234,81 пункта.

В четверг слабый курс доллара привел к росту стоимости торгующихся в этой валюте металлов, в частности меди и нефти. Удорожание нефти продолжилось также на данных о менее значительном росте запасов сырья в США за прошлую неделю.

При этом сам доллар продолжил дешеветь, несмотря на ускоренные темпы инфляции в США. Так, в среду министерство труда страны сообщило, что цены в январе выросли на 0,5% к декабрю против ожиданий на рост на 0,3%. Годовая инфляция сохранилась на уровне 2,1%. Традиционно, однако, ускоренных рост цен и ожидания повышения ставок регуляторов поддерживают стоимость валюты.

"Учитывая, что рост цен на металлы и нефть последовал за публикацией данных по инфляции в США и Великобритании, кажется, инвесторы стали привыкать к мысли о скором повышении процентной ставки", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитика Spreadex Коннора Кэмпбэлла (Connor Campbell). "Кажется, рынок просто потерял уверенность в долларе", - добавил аналитик.

По итогам торгов в Лондоне акции Anglo American выросли на 1,93%, BHP Billiton - на 1,49%, Antofagasta - на 1,8%.

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