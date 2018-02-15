"Сумма" не исключает продажи доли в НМТП в случае затягивания сроков приватизации

СОЧИ, 15 фев /ПРАЙМ/. "Сумма" не исключает возможности продажи своей доли в НМТП в случае затягивания сроков приватизации компании, сказал журналистам владелец "Суммы" Зиявудин Магомедов.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Сложный вопрос. Я думаю, государство в ближайшее время прояснит свои планы, и мы тоже примем решение. Самый главный ресурс, который у нас есть, - наше время", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько должна затянуться приватизация госпакета акций порта, чтобы "Сумма" решилась на продажу.

Группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5%. Росимуществу принадлежат 20% акцийпорта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.