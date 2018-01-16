ОБЗОР – Рынок акций РФ закрылся ростом на позитивных настроениях участников рынка

МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/, Елена Лыкова Рынок акций РФ закрылся ростом в четверг на позитивных настроениях участников рынка.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,33% - до 2265,45 пункта, индекс РТС - на 1,4%, до 1262,27 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 15 копеек - до 56,55 рубля, курс евро рос на 1 копейку - до 70,65 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent падал на 0,47% - до 64,06 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Текущая неделя практически полностью проходит под фанфары "быков", уверенных, что коррекция предыдущей недели была всего лишь "легким казусом". К тому же, выходившая статистика не носила однозначно негативных оттенков, что только добавляет уверенности тем, кто уверен в продолжении роста. Россия на этом фоне выглядела островком спокойствия", - комментирует Алексей Коренев из "Финама".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Яндекса" YNDX выросли на 3,8% - до 2283,5 рубля на фоне хороших данных отчетности и прогнозах. В течение торгов акции поднимались до 2420 рублей, обновив исторический максимум.

Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в четвертом квартале 2017 года выросла на 26% - до 27,86 миллиарда рублей, сообщила компания. Скорректированная чистая прибыль составила 5,25 миллиарда рублей, что в 1,6 раза выше аналогичного показателя за четвертый квартал прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 39% - до 9,29 миллиарда рублей.

"Яндекс" прогнозирует рост выручки в 2018 году в пределах 25-30%, сообщила также компания.

"Акции интернет-поисковика достигли моего целевого уровня 2400 рублей. Консенсус-прогноз от инвестдомов по ним ниже - 2179 рублей, но я ожидаю, что в ближайшее время он будет пересмотрен в сторону повышения. Драйвером роста является хорошая динамика основных финансовых показателей, а также наличие свободных денежных средств", - комментирует Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Мечела" MTLR(5,4%), акции "Распадской" (2,28%), "Интер РАО" IRAO(2,1%), "Северстали" CHMF(1,95%), префы "Татнефти" TATN(1,95%), акции "Фосагро" PHOR(1,78%).

Среди лидеров падения - обыкновенные акции "Россетей" (-3,71%), Аптечной сети 36 и 6" (-2,37%), акции "М.Видео" (-2,1%), ГДР En+ (-1,37%), бумаги "Газпрома" GAZP(-1,32%), ОГК-2 (-1,26%) и акции АФК "Система" AFKS(-1,14%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский фондовый рынок в четверг смог продолжить рост и быстро достиг среднесрочной цели на уровне 2270 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает Анна Бодрова из Альпари. Однако выше индикатор пройти не смог, так как не хватило новостей, добавляет она.

"Теперь важно закрепиться выше взятого рубежа... Тут присутствует только один риск – слишком быстрый рост обычно "тянет" за собой такое же быстрое падение, когда для этого складывается основания. Индекс РТС в моменте может пройти в сторону 1270 пунктов", - комментирует аналитик.

Способность удержать отметки в 2275 и 1260 пунктов по индексу Мосбиржи и РТС соответственно будет говорить о высокой вероятности возвращения индикаторов к январским максимумам, считает Елена Кожухова из "Велес Брокер". Однако тот факт, что индексы к концу дня отступили от внутридневных максимумов, предупреждает об осторожности "быков", добавляет она.