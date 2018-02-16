Биржи Японии и Австралии растут вслед за американскими фондовыми рынками

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Биржи Японии и Австралии растут в пятницу на фоне оптимизма на американских биржах днем ранее, при этом большинство остальных фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 мск японский индекс Nikkei 225 рос на 1,45%, до 21770,89 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 5910 пунктов.

Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта, корейский KOSPI - 1,11%, до 2421,83 пункта. Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга повысился на 1,97% - до 31115,43 пункта.

Участники торгов обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США в четверг прибавили 1,2-1,6% на фоне новостей компаний и внутренней статистики, Dow Jones наконец закрылся выше уровня в 25000 пунктов.

Кроме того, с оптимизмом в Японии инвесторы восприняли новости о переназначении главы японского центробанка Харухико Куроды на второй пятилетний срок. Рынки восприняли эту новость как сигнал продолжения нынешней мягкой денежной политики регулятора.

Эксперты отмечают сниженный объем торгов на биржах региона на фоне закрытия ряда фондовых рынков на праздничные дни, которые будут длиться до 22 февраля включительно.