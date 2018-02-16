Цена на золото поднимается на фоне удешевления доллара и закрытия ряда бирж Азии

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Золото в пятницу дорожает на фоне ослабления доллара к мировым валютам, при этом объем торгов снижен из-за закрытия ряда азиатских бирж на время праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.36 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 5,4 доллара, или на 0,4%, до 1360,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,38%, до 16,86 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,32% - до 88,31 пункта.

Доллар дешевеет к основным мировым валютам до минимума с декабря 2014 года. Ослабление американской валюты поддерживает стоимость золота, которое становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

На рынок влияют опасения инвесторов, что власти США могут последовать стратегии более слабого доллара, учитывая заявления министра финансов страны Стивена Мнучина, сделанные в конце января, о том, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли.

При этом многие рынки Азии в пятницу не работают в связи с празднованием нового года по лунному календарю. Закрыты рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи, что привело к низкому объему торгов.