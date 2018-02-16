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События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 февраля


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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
 CNYКитай - Новый год по лунному календарю - выходной день на биржах
0:00 USDСША - Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (декабрь)57,5 млрд долл27,3 млрд долл (факт)
1:30 AUDАвстралия - Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
11:20 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
12:30 GBPВеликобритания - Базовый индекс розничных продаж (г/г) (январь)1,30%2,50%
12:30 GBPВеликобритания - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)-1,60%0,60%
12:30 GBPВеликобритания - Объём розничных продаж (г/г) (январь)1,40%2,60%
12:30 GBPВеликобритания - Объём розничных продаж (м/м) (январь)-1,50%0,50%
16:30 USDСША - Число выданных разрешений на строительство (январь)1,3 млн1,3 млн
16:30 USDСША - Число выданных разрешений на строительство (м/м) (январь)-0,20%
16:30 USDСША - Индекс цен на экспорт (м/м) (январь)-0,10%0,30%
16:30 USDСША - Объём строительства новых домов (январь)1,192 млн1,234 млн
16:30 USDСША - Объём строительства новых домов (м/м) (январь)-8,20%
16:30 USDСША - Индекс цен на импорт (м/м) (январь)0,10%0,60%
16:30 CADКанада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (декабрь)19,56 млрд канад. долл
16:30 CADКанада - Объём продаж в производственном секторе (м/м) (декабрь)3,40%0,20%
18:00 USDСША - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)86,384,5
18:00 USDСША - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)95,795,5
21:00 USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes791
23:30 GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/27,9 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC739,1 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC190,9 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC286,2 тыс
23:30 AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC13,7 тыс
23:30 JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC-112,9 тыс
23:30 RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю21 тыс
23:30 EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC140,8 тыс

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBЯТЭК /Якутская топливно-энергетическая компания/ - ВОСА (реестр закрыт 25.12.2017, перевыборы СД)
RUBEPAM Systems - финансовые результаты по US GAAP за 4кв2017
RUBМ. Видео - СД (вопрос об определении количественного состава правления общества и избрании новых членов в состав правления)
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