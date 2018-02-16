События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 февраля

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай - Новый год по лунному календарю - выходной день на биржах
|0:00
|USD
|США - Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (декабрь)
|57,5 млрд долл
|27,3 млрд долл (факт)
|1:30
|AUD
|Австралия - Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|11:20
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
|12:30
|GBP
|Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (г/г) (январь)
|1,30%
|2,50%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)
|-1,60%
|0,60%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Объём розничных продаж (г/г) (январь)
|1,40%
|2,60%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-1,50%
|0,50%
|16:30
|USD
|США - Число выданных разрешений на строительство (январь)
|1,3 млн
|1,3 млн
|16:30
|USD
|США - Число выданных разрешений на строительство (м/м) (январь)
|-0,20%
|16:30
|USD
|США - Индекс цен на экспорт (м/м) (январь)
|-0,10%
|0,30%
|16:30
|USD
|США - Объём строительства новых домов (январь)
|1,192 млн
|1,234 млн
|16:30
|USD
|США - Объём строительства новых домов (м/м) (январь)
|-8,20%
|16:30
|USD
|США - Индекс цен на импорт (м/м) (январь)
|0,10%
|0,60%
|16:30
|CAD
|Канада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (декабрь)
|19,56 млрд канад. долл
|16:30
|CAD
|Канада - Объём продаж в производственном секторе (м/м) (декабрь)
|3,40%
|0,20%
|18:00
|USD
|США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|86,3
|84,5
|18:00
|USD
|США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|95,7
|95,5
|21:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|791
|23:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|27,9 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|739,1 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|190,9 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|286,2 тыс
|23:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|13,7 тыс
|23:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-112,9 тыс
|23:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|21 тыс
|23:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|140,8 тыс
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|ЯТЭК /Якутская топливно-энергетическая компания/ - ВОСА (реестр закрыт 25.12.2017, перевыборы СД)
|RUB
|EPAM Systems - финансовые результаты по US GAAP за 4кв2017
|RUB
|М. Видео - СД (вопрос об определении количественного состава правления общества и избрании новых членов в состав правления)