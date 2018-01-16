"Магнит" дешевеет на новостях о продаже Галицким блокпакета компании ВТБ

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Акции "Магнита" MGNT в начале дня снижаются на 3% после сообщений о продаже основателем сети Сергеем Галицким блокирующего пакета банку ВТБ с дисконтом, свидетельствуют данные торгов.

К 10.10 мск акции ритейлера дешевели на 3%, до 4707 рубля, индекс Мосбиржи при этом повышался на 0,2% - до 2269 пунктов, индекс РТС - на 0,6% - до 1270 пунктов.

"Магнит" сообщил, что пакет Галицкого был продан по цене 4660,9 рубля за акцию, торги акциями ритейлера накануне закрылись на отметке 4850 рубля. С августа прошлого года акции "Магнита" подешевели более чем в 2 раза.

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит порядка 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы. Сам Галицкий уйдет с поста гендиректора и покинет совет директоров ритейлера.