Бумаги "Магнита" на LSE теряют 9% на новостях о продаже Галицким акций компании

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" MGNT снизилась более чем на 9% на Лондонской фондовой бирже (LSE) после сообщений о продаже основателем сети Сергеем Галицким более чем блокирующего пакета банку ВТБ с дисконтом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.37 мск стоимость GDR "Магнита" снижалась на 9,13%, до 17,81 доллара (чуть ранее дешевели более чем на 10%). Бумаги ВТБ дорожали на 1,46%, до 1,84 доллара. Ранее в пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит порядка 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы. Сам Галицкий уйдет с поста гендиректора и покинет совет директоров ритейлера, однако сохранит 3% акций "Магнита".

Стоимость глобальных депозитарных расписок "Роснефти" ROSN на LSE к этому времени росла на 1,26%, до 5,8 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,88%, до 66,62 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,6%, до 143,25 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP поднималась на 0,87% - до 4,85 доллара, "Газпром нефти" - на 0,6%, до 25,2 доллара.

Стоимость бумаг Сбербанка SBER росла на 0,25%, до 20,13 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,36%, до 20,92 доллара.

Бумаги "Норникеля" дешевели на 1,82% - до 20,52 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,03%, до 16,7 доллара. Цена расписок НЛМК росла на 0,32% - до 26,46 доллара.

Стоимость бумаг "Ленты" увеличивалась на 0,81%, до 6,84 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дорожали на 2,09%, до 4,4 доллара.