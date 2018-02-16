Японский Nikkei закрылся ростом на переназначении Куроды главой ЦБ Японии

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Японский Nikkei 225 в пятницу закрылся в "зеленой зоне" на сообщениях о переназначении главы японского центробанка Харухико Куроды на второй срок, при этом большинство остальных фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,19%, до 21720,25 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,08%, до 5904 пунктов.

Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта, корейский KOSPI - 1,11%, до 2421,83 пункта. Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга повысился на 1,97% - до 31115,43 пункта.

Участники рынка отреагировали на новости из Японии о переназначении главы центробанка Харухико Куроды на второй пятилетний срок. Это сообщение трейдеры восприняли как сигнал продолжения текущей мягкой денежной политики регулятора.

По мнению главного стратега MCP Inc. Хироки Шимазу (Hiroki Shimazu), которое приводит агентство Market Watch, инвесторы теперь будут наблюдать за тем, как изменится денежно-кредитная политика с новыми представителями центробанка под руководством Куроды в течение его второго срока.

В целом на азиатских рынках наблюдается сниженный объем торгов на фоне закрытия ряда фондовых рынков на праздничные дни, которые продолжатся до 22 февраля включительно.