FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Японский Nikkei закрылся ростом на переназначении Куроды главой ЦБ Японии


Рынки / Индексы

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Японский Nikkei 225 в пятницу закрылся в "зеленой зоне" на сообщениях о переназначении главы японского центробанка Харухико Куроды на второй срок, при этом большинство остальных фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,19%, до 21720,25 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,08%, до 5904 пунктов.

Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта, корейский KOSPI - 1,11%, до 2421,83 пункта. Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга повысился на 1,97% - до 31115,43 пункта.

Участники рынка отреагировали на новости из Японии о переназначении главы центробанка Харухико Куроды на второй пятилетний срок. Это сообщение трейдеры восприняли как сигнал продолжения текущей мягкой денежной политики регулятора.

По мнению главного стратега MCP Inc. Хироки Шимазу (Hiroki Shimazu), которое приводит агентство Market Watch, инвесторы теперь будут наблюдать за тем, как изменится денежно-кредитная политика с новыми представителями центробанка под руководством Куроды в течение его второго срока.

В целом на азиатских рынках наблюдается сниженный объем торгов на фоне закрытия ряда фондовых рынков на праздничные дни, которые продолжатся до 22 февраля включительно.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ