МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Акции "Норникеля" дешевеют на 4% на фоне разногласий основных акционеров, свидетельствуют данные торгов.

К 14.22 мск акции ГМК дешевели на 4,4%, индекс Мосбиржи при этом рос на 0,6%.

Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина сделал предложение структуре Crispian Investments Ltd., аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, о выкупе ее доли в ГМК "Норильский никель" GMKN в соответствии с соглашением акционеров компании.

"Интеррос" уже является крупнейшим владельцем акций "Норникеля", его доля составляет 30,3%. "Русалу" принадлежат 27,8%, Crispian Investments - 4,95% акций. Структура "Русала" Олега Дерипаски обратилась в лондонский суд против сделки по продаже Crispian своего пакета "Интерросу".