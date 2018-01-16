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ГДР "Норникеля" дешевеют на LSE почти на 8% на разногласии основных акционеров


Рынки / Акции

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) "Норникеля" в пятницу дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE) почти на 8% на фоне разногласий основных акционеров ГМК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.18 мск бумаги ГМК дешевели на 7,75%, до 19,28 доллара.

Акции "Норникеля" значительно снижаются и на Московской бирже - на 7,9%.

Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина сделал предложение структуре Crispian Investments Ltd., аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, о выкупе ее доли в ГМК "Норильский никель" GMKN в соответствии с соглашением акционеров компании.

"Интеррос" уже является крупнейшим владельцем акций "Норникеля", его доля составляет 30,3%. "Русалу" принадлежат 27,8%, Crispian Investments - 4,95% акций. При этом структура "Русала" Олега Дерипаски обратилась в лондонский суд против сделки по продаже Crispian своего пакета "Интерросу", заявление будет рассмотрено в пятницу, сообщил Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Агентство Рейтер сообщило со слов юриста фирмы, контролируемой Владимиром Потаниным, Питера Голдсмита (Peter Goldsmith) в Лондонском суде, что в случае, если слушания по делу будут задержаны, то могут возникнуть основания для востребования убытков, в частности из-за удешевления акций компании.

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