Рынок акций РФ снижается на новостях вокруг "Магнита" и ГМК

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ торгуется в минусе на новостях вокруг "Магнита" MGNT и ГМК "Норникель".

Индекс Мосбиржи к 17.08 мск снижался на 0,41% - до 2256,17 пункта, индекс РТС - на 0,14%, до 1260,47 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 1 копейку - до 56,4 рубля, курс евро снижался на 38 копеек - до 70,14 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent дорожал на 0,19% - до 64,45 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Магнита" максимально снизились в пятницу на 7,5% - до 4485 рублей (минимум с января 2013 года) после сообщений о продаже основателем сети Сергеем Галицким блокирующего пакета банку ВТБ с дисконтом, свидетельствуют данные торгов.

К текущему моменту акции ритейлера дешевели на 7,38%, до 4492 рубля. По объему торгов "Магнит" (8,741 миллиарда рублей) на втором месте после обыкновенных акций Сбербанка SBER(почти 9,957 миллиарда рублей), на третьем месте бумаги ГМК (7,845 миллиарда рублей).

"Магнит" сообщил, что пакет Галицкого был продан по цене 4660,9 рубля за акцию, торги акциями ритейлера накануне закрылись на отметке 4850 рубля. С августа прошлого года акции "Магнита" подешевели более чем в 2 раза.

Впрочем, ВТБ ожидает роста стоимости акций "Магнита". Об этом заявил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава госбанка Андрей Костин. ВТБ не сомневается, что в среднесрочной перспективе "Магнит" подорожает, добавил в свою очередь первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит порядка 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы. Сам Галицкий уйдет с поста гендиректора и покинет совет директоров ритейлера.

"Последствия сделки еще стоит оценить, но сам факт продажи настораживает рынок", - комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Акции "Норникеля" и "Русала" в пятницу ощутимо дешевеют на фоне разногласий основных акционеров ГМК. К текущему моменту акции ГМК дешевели на 8,12% - до 10828 рублей (падали до 10800 рублей – минимума с конца декабря 2017 года), "Русала" - на 6,03%.

Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина сделал предложение структуре Crispian Investments Ltd., аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, о выкупе ее доли в ГМК "Норильский никель" GMKN в соответствии с соглашением акционеров компании.

"Интеррос" уже является крупнейшим владельцем акций "Норникеля", его доля составляет 30,3%. "Русалу" принадлежат 27,8%, Crispian Investments — 4,95% акций. При этом структура "Русала" Олега Дерипаски обратилась в лондонский суд против сделки по продаже Crispian своего пакета "Интерросу", сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции МТС MTSS(1,63%), обыкновенные акции "Татнефти" TATN(1,5%), акции "Мегафона" MFON(1,41%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" SNGS(1,27%) и акции "Русгидро" (1,25%).

Среди лидеров падения - акции ТМК (-2,04%), ИСКЧ (-1,93%), бумаги "Мечела" MTLR(префы – на 1,83%, обыкновенные акции – на 1,22%), акции ОГК-2 (-1,52%), префы Сбербанка (-1,15%) и акции "Газпром GAZP нефти" (-1,09%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российские биржевые индексы могут сегодняшний день закрыть на отрицательной территории, полагает Василий Олейник из "Финама". Техническая картина по индексу Мосбиржи сейчас выглядит нейтрально, хотя закрытие дня на отрицательной территории создаст предпосылки для коррекции уже в понедельник, считает он. "Пока стоит следить за техническим уровнем поддержки на отметке 2255 пунктов. Если он не устоит, это будет негативный сигнал", - добавляет аналитик.

"Бумаги Сбербанка рисуют нисходящие вершины, "Магнит" и ГМК "Норникель" не радуют новостями, да и в секторе нефти и газа остаётся напряженность из-за возможного возобновления коррекции в нефти. Возможно, что и в США многие спекулянты предпочтут зафиксировать недельную прибыль, что окажет давление и на другие рынки", - отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".