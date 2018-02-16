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Рубль торгуется в плюсе, евро уже дешевле 70 руб


Рынки / Валюта

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Рубль прибавляет к основным резервным валютам в конце рабочей недели, евро уже дешевле ключевого уровня 70 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.12 мск снижался на 0,13 рубля - до 56,26 рубля, курс евро - на 0,55 рубля, до 69,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс евро оставался выше 70 рублей со второго февраля.

Стоимость нефти закрепляется на уровне 64 доллара за баррель, что поддерживает рубль. Дополнительное давление на евро исходит от курсовой динамики форекс, где эта валюта корректируется в район уровня 1,24 доллара, не сумев закрепиться на отметке 1,25 доллара.

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