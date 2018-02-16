Биткоин торгуется выше $10 тыс, но аналитики ожидают коррекцию перед дальнейшим ростом

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает дорожать в пятницу после превышения в четверг психологической отметки в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 18.10 мск биткоин дорожал на 2,79%, до 10,115 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 2,5%, до 10,083 тысячи долларов, на OKEx - на 2,33%, до 10,06 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин рос в стоимости на 0,67%, до 10,084 тысячи долларов.

Ethereum дешевел на 0,14%, до 935,8 доллара, Ripple - дорожал на 0,74%, до 1,14 доллара, Bitcoin Cash рос в цене на 11,72%, до 1520 долларов, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 481,06 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 36% всего рынка криптовалют, Ethereum - 19%, Ripple - 9%.

"Сегодня биткоин торгуется вокруг отметок 10-10,2 тысячи долларов. Это означает, что котировки главной криптовалюты торгуются выше уровня скользящей средней с периодом 55, что указывает на наличие бычьей тенденции по Bitcoin. На данный момент котировки криптовалюты движутся вблизи верхней границы полос индикатора Bollinger Bands", - сообщил РИА Новости председатель совета директоров ИК "Прайм Капитал" Роман Лыков.

Однако, по мнению аналитиков ИК "Прайм Капитал", перед значительным ростом стоит ожидать небольшую передышку и сокращение объема торгов. Согласно техническому анализу в ближайшее время будет тест уровня 9800,5 доллара, откуда стоит ожидать попытку продолжения роста и дальнейшего развития восходящей тенденции с целью вблизи уровня 11700,5 доллара.

"Поэтому инвесторам стоит воспользоваться предстоящей коррекцией для покупок. По моему мнению, откат к линии нисходящего тренда может сработать в качестве сопротивления для дальнейшего роста цены биткоина. Поэтому необходимо отслеживать, как поведет себя криптовалюта в ближайшие два-три дня, когда будет предпринимать первые попытки выхода вверх. Не стоит также забывать, что сегодня китайский новый год, поэтому активность торгов на рынке ниже, чем обычно. Вследствие этого есть некоторая вероятность, что может начаться боковой тренд – все зависит от того, как быстро цены смогут преодолеть этот уровень. Поэтому достижение планки в 11,5-11,7 тысячи долларов ожидаем не ранее, чем в перспективе нескольких дней", - сообщил Лыков.