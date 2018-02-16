Рубль вечером прибавлял к доллару и к евро, обновив 2-недельные максимумы

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Рубль вечером слегка повышался к доллару и более уверенно - к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форекс в район 1,245 доллара, говорят эксперты.

Закрепление рынка нефти выше 64 долларов за баррель поддерживает рубль против основных резервных валют на двухнедельных максимумах, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.35 мск снижался на 0,14 рубля - до 56,26 рубля, курс евро - на 0,51 рубля, до 70,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НА МАКСИМУМАХ ЗА 2 НЕДЕЛИ

Курсы рубля к доллару и к евро вечером росли, отыгрывая сохранение интереса инвесторов к рисковым активам. Дорогая нефть также помогает рублю.

Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне удешевления доллара к мировым валютам до минимума с конца 2014 года.

На форекс евро после неспособности закрепиться на уровне 1,25 доллара сползает в направлении 1,24 доллара, что сказывается на его динамике и на внутреннем рынке валюты – она тестировала психологически значимую поддержку в районе 70 рублей – минимума со 2 февраля. Доллар также направился к аналогичному дну – в район 56 рублей.

В итоге, доллар и евро снижались вечером против рубля на 0,2-0,7%, а рублевая цена "черного золота" колебалась выше уровня 3,6 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

При текущем избытке рублевой ликвидности в банковской системе фактор налогового периода станет заметен лишь в случае ослабления рубля: при более выгодном курсе экспортеры увеличат активность по продаже валютной выручки, что может сократить потери нацвалюты, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Российский валютный рынок пока не чувствует непосредственной угрозы, а макроэкономические успехи России оказывают вполне поддерживающее воздействие на курс рубля, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Доллар продолжает терять свои позиции, и предстоящая неделя не будет исключением, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.

"Есть вероятность снижения курса до отметки в 56 рублей за доллар. Замедление показателей экономической активности, слабая динамика потребительских и инвестиционных расходов говорят об ухудшении ситуации в американской экономике. На этом фоне снижается заинтересованность иностранных инвесторов во вложении средств в американские ценные бумаги, а уверенная положительная динамика макропоказателей еврозоны еще больше ослабляют позиции доллара", - добавила она.