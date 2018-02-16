FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль вечером прибавлял к доллару и к евро, обновив 2-недельные максимумы


Рынки / Валюта

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Рубль вечером слегка повышался к доллару и более уверенно - к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форекс в район 1,245 доллара, говорят эксперты.

Закрепление рынка нефти выше 64 долларов за баррель поддерживает рубль против основных резервных валют на двухнедельных максимумах, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.35 мск снижался на 0,14 рубля - до 56,26 рубля, курс евро - на 0,51 рубля, до 70,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НА МАКСИМУМАХ ЗА 2 НЕДЕЛИ

Курсы рубля к доллару и к евро вечером росли, отыгрывая сохранение интереса инвесторов к рисковым активам. Дорогая нефть также помогает рублю.

Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне удешевления доллара к мировым валютам до минимума с конца 2014 года.

На форекс евро после неспособности закрепиться на уровне 1,25 доллара сползает в направлении 1,24 доллара, что сказывается на его динамике и на внутреннем рынке валюты – она тестировала психологически значимую поддержку в районе 70 рублей – минимума со 2 февраля. Доллар также направился к аналогичному дну – в район 56 рублей.

В итоге, доллар и евро снижались вечером против рубля на 0,2-0,7%, а рублевая цена "черного золота" колебалась выше уровня 3,6 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

При текущем избытке рублевой ликвидности в банковской системе фактор налогового периода станет заметен лишь в случае ослабления рубля: при более выгодном курсе экспортеры увеличат активность по продаже валютной выручки, что может сократить потери нацвалюты, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Российский валютный рынок пока не чувствует непосредственной угрозы, а макроэкономические успехи России оказывают вполне поддерживающее воздействие на курс рубля, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Доллар продолжает терять свои позиции, и предстоящая неделя не будет исключением, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.

"Есть вероятность снижения курса до отметки в 56 рублей за доллар. Замедление показателей экономической активности, слабая динамика потребительских и инвестиционных расходов говорят об ухудшении ситуации в американской экономике. На этом фоне снижается заинтересованность иностранных инвесторов во вложении средств в американские ценные бумаги, а уверенная положительная динамика макропоказателей еврозоны еще больше ослабляют позиции доллара", - добавила она.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ