ОБЗОР - ВТБ притягивает "Магнит": будет ли выгода и кто ее получит

МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Покупку госбанком ВТБ блокирующего пакета акций "Магнита" MGNT у основателя сети Сергея Галицкого уже окрестили "сделкой года" - есть все основания предполагать, что так оно и есть. Банк надеется вывести торговую сеть на новый уровень развития, кроме того, ВТБ, "Магнит" и примкнувшая к ним "Почта России" хотят разработать новую концепцию розничного формата - с предоставлением услуг всех трех сторон.

Однако первая реакция на сделку - негативная настороженность. и причины для такого к ней отношения более чем веские. Будущее "Магнита" и неделю назад вызывало вопросы: сможет ли компания ускорить рост выручки? Получится ли улучшить рентабельность? А теперь, когда в компанию может прийти совершенно новый акционер с новыми подходами к управлению, стратегия ритейлера может в корне измениться.

Еще один аспект. За свою четвертьвековую историю "Магнит" прочно стал ассоциироваться именно с личностью самого Галицкого. Именно яркий, харизматичный, хотя и не слишком публичный глава компании двигал торговую сеть вперед, да и в медийном пространстве Галицкий выступал прежде всего как основатель и гендиректор "Магнита", а не как президент ФК "Краснодар". Что произойдет с "Магнитом", когда Галицкий компанию покинет?

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит порядка 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Соглашение было заключено в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Предприниматель оставит у себя небольшой пакет акций - около 3%. Он сложил с себя полномочия гендиректора "Магнита" и намерен покинуть совет директоров компании. Гендиректором ритейлера назначен финансовый директор "Магнита" Хачатур Помбухчан.

СУДЬБА АКЦИЙ

ФАС пока не получала ходатайства от ВТБ на покупку акций "Магнита". "Мы не ожидаем препятствий со стороны регулятора. Размер пакета менее 30% позволяет "Магниту" избежать законодательной необходимости объявления оферты миноритарным акционерам, что выглядит как не вполне дружелюбный шаг по отношению к ним, учитывая то, что Сергей Галицкий сохранит около 3% в компании", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Сразу после объявления сделки возник вопрос: покупает ли ВТБ акции для себя, или в будущем может их продать? Скорее всего, будет реализован второй сценарий. Так, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк не будет акционером "Магнита" вечно, а первый зампред ВТБ Юрий Соловьев указал, что банк рассчитывает оставаться акционером "Магнита" как минимум два-три года. Впрочем, и наращивать долю в ритейлере ВТБ не планирует.

Аналитики солидарны: банк - финансовый, а не стратегический инвестор. "Мы не можем исключать, что этот пакет будет в конечном итоге продан стратегическому покупателю", - говорится в обзоре "Уралсиба".

"Банк, скорее всего, не будет долгосрочным инвестором, а продаст эти бумаги спустя полгода-год, если они за это время вырастут на 30-50%. Вероятными покупателями, на мой взгляд, могут быть иностранные фонды из стран Азии и Ближнего Востока, но не исключены и другие варианты", - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков согласен с тем, что ВТБ покупает акции с целью их последующей перепродажи. "Но это будет сделать непросто на фоне таких оценок", - добавляет эксперт.

СЫР БАНДЕРОЛЬЮ

Отдельные предположения о дальнейшем развитии "Магнита" уже можно составить. ВТБ, комментируя соглашение в своем пресс-релизе, отметил, что история "Магнита" "символизировала переход российского продуктового ритейла от неорганизованной традиционной розницы к современным сетевым форматам торговли, соответствующим лучшим мировым стандартам".

"Основываясь на опыте группы ВТБ в ритейле, благодаря наличию уникальной логистической платформы и эффективной бизнес-модели компания "Магнит" имеет значительный потенциал будущего развития", - говорится в релизе. Глава ВТБ Андрей Костин, слова которого приводились в сообщении, в свою очередь сказал, что банк планирует вывести "Магнит" на качественно новый уровень развития.

В пятницу же ВТБ, "Почта России" и "Магнит" подписали меморандум о стратегическом партнерстве, который, во-первых, предполагает разработку концепции нового розничного формата для комбинированного оказания торговых, почтовых, логистических и банковских услуг. Во-вторых, на базе анализа потребительских предпочтений предполагается разработать и внедрить оптимальные онлайн-механизмы продажи товаров и услуг.

Кроме того, "Почта России" и "Магнит" планируют рассмотреть возможность создания совместного сервиса по доставке товаров населению через курьерскую службу "Почты", а также скоординированно использовать мощности распределительных и сортировочных центров обеих компаний, транспорт. ВТБ планируется определить в качестве опорного банка для обслуживания стратегического партнерства.

Фактически, в будущем в отделениях "Почты" или магазинах "Магнит" может начать оказываться целый спектр услуг. "Магнит" может значительно расширить возможности по онлайн-продаже и доставке продуктов, а "Почта", к примеру, сможет выдавать посылки в магазинах ритейлера. Об этом упомянул гендиректор "Почты" Николай Подгузов.

"Точек пересечения и сопряжения достаточно много. Это, во-первых, логистические центры, которые мы могли бы совместно использовать гораздо более эффективно. Это точки продаж. Действительно, я здесь не исключаю, что точки выдачи посылок могут серьезно расшириться за счет сети "Магнит", - сказал Подгузов в интервью телеканалу РБК RBCM.

БУДЕТ ЛИ ВЫГОДА?

"За сетью теперь мощная финансовая поддержка в лице государственного банка ВТБ и, скорее всего, это станет стимулом для ее дальнейшего развития и роста", - отметил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РФ ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.

Он ожидает формирования новой стратегии "Магнита" до конца года. "В этом плане позитивную лепту могла бы внести информационная открытость при формировании ассортимента по категориям и более плотное взаимодействие с производителями, которые обладают экспертизой по формированию категорий", - рассуждает Востриков.

Тем не менее, имеет место и скептическое отношение к такой синергии. "Неопределенность в краткосрочной перспективе, вероятно, станет негативной с точки зрения восприятия, оказывая давление на акции. В долгосрочной перспективе стратегия компании может измениться, и до появления большей ясности может рассматриваться как дополнительный фактор риска", - пишет в своем обзоре аналитик "Атона" Виктор Дима.

"Мы не ожидаем, что "Магнит" увидит материальную выгоду от этого потенциального партнерства в краткосрочной перспективе", - отмечается в обзоре "Ренессанс Капитала". Аналитики также сомневаются в выгодности сделки для самого ВТБ.

"Для ВТБ эта покупка (138 миллиардов рублей) эквивалентна примерно 25% денежных средств группы по состоянию на конец ноября, или 8% высоколиквидных активов группы. Выгодность покупки для ВТБ неоднозначна даже при том, что цена покупки на 17% ниже нашей целевой цены, равной 5,6 тысячи рублей за акцию. Соответственно, сделка может негативно отразиться на котировках акций банка", - указывает "Уралсиб".

А что же котировки самого "Магнита"? С августа прошлого года акции ритейлера подешевели более чем вдвое. Сам ВТБ ожидает роста стоимости акций "Магнита". Эксперты считают, что негатив от сделки вскоре исчезнет. "У "Магнита" есть потенциал вернуть капитализацию, которая была достигнута на пике и, более того, расти дальше", - говорит гендиректор InfoLine Федяков.

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В "МАГНИТЕ"

Уже бывший гендиректор "Магнита", комментируя соглашение с ВТБ, указал, что оно создает возможности для ритейлера по сделкам слияния и поглощения. "Это открывает новые возможности по сделкам M&A, по привлечению амбициозного менеджмента", - сказал в пятницу Галицкий.

Эксперты в этом не сомневаются. "Мы считаем, что это событие может оказать негативное влияние на бизнес компании в краткосрочном периоде, так как, скорее всего, будет подразумевать перестановки в составе менеджмента, а также изменения в стратегии развития. В частности, "Магнит" может перейти к более агрессивным сделкам M&A для ускорения темпов развития, что может повлечь увеличение долговой нагрузки", - пишет Райффайзенбанк.

Гендиректор InfoLine отмечает что "Магнит" был во многом построен вокруг Галицкого - яркого харизматичного лидера. Сможет ли компания перестроиться после его ухода - большой вопрос.

"Пускай Галицкий был не всегда был активен в свой публичности. Но все интервью, которые он давал для различных изданий, и выступления на форуме, которые он проводил - всегда были яркими, нетривиальными и злободневными". - вспоминает Федяков.