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Доллар перешел к росту, но может закрыть неделю сильнейшим снижением с июня 2017 г


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Курс доллара в пятницу перешел к коррекционному росту после сильного снижения в течение всей недели, свидетельствуют данные торгов. Тем не менее, как предполагают аналитики, американская валюта может закрыть рабочую неделю сильнейшим снижением с июня прошлого года.

По состоянию на 20.30 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,42%, до 88,97 пункта. При этом за неделю индекс снизился примерно на 1,8%.

Курс евро к доллару снижался до 1,2443 доллара за евро против 1,2504 доллара на предыдущих торгах; курс доллара к иене поднимался до 106,17 иены за доллар со 106,12 иены на предыдущем закрытии.

Доллар перешел к росту в рамках коррекции и на позитивной статистике по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). В феврале он вырос до 99,9 пункта с 95,7 пункта месяцем ранее. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения индикатора.

В течение недели на доллар сильно влияли опасения инвесторов по поводу ускорения инфляции в США. По данным министерства труда страны, рост цен в январе составил 0,5% к декабрю против прогноза в 0,3%. В годовом выражении инфляция также сохраняется на высоком уровне 2,1% второй месяц подряд.

"Возможно, рынок чувствует, что на этот раз ФРС не будет так агрессивна, и сопоставляя инфляцию и рост экономики, предпочтет стимулировать рост, следовательно, не будет повышать ставки так часто, как это обычно делается в период высокой инфляции", - предположили аналитики Scotiabank, которых цитирует агентство MarketWatch.

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