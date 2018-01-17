ОБЗОР – "Магнит" и "Норникель" утянули вниз индекс Мосбиржи

МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ закрыл рабочую неделю без единой динамики на корпоративных новостях и фиксации прибыли игроками. Аутсайдеры торгов, "Магнит" MGNT и "Норникель", утянули вниз индекс Мосбиржи, при этом индекс РТС закрылся в символическом плюсе.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,45% - до 2255,27 пункта, индекс РТС вырос на 0,08% - до 1263,27 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.59 мск рос на 1 копейку - до 56,4 рубля, курс евро снижался на 38 копеек - до 70,14 рубля. Ранее вечером евро падал до 69,92 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent поднимается на 0,9% - до 64,9 доллара за баррель.

ОБВАЛ "МАГНИТА"

Акции "Магнита" падали в пятницу на 9,07% - до 4410 рублей, минимума с ноября 2012 года, после сообщений о продаже основателем сети Сергеем Галицким 29,1% акций ритейлера банку ВТБ с дисконтом – за 138 миллиардов рублей. Сам Галицкий сложил с себя полномочия гендиректора и покинет совет директоров "Магнита".

"Магнит" сообщил, что пакет Галицкого был продан по цене 4660,9 рубля за акцию. При этом торги акциями ритейлера в четверг закрылись на отметке 4850 рубля.

К закрытию торгов пятницы акции ритейлера подешевели на 7,77% - до 4473 рубля. По объему торгов (8,741 миллиарда рублей) "Магнит" на втором месте после обыкновенных акций Сбербанка SBER(почти 9,957 миллиарда рублей).

"По нашему мнению, инвесторы в данном случае ориентируются на весомую роль, которую играл Галицкий в руководстве компании. Однако не стоит делать поспешных выводов относительно перспектив "Магнита". По нашему мнению, необходимо дождаться раскрытия дальнейшей стратегии развития компании от обновленного менеджмента", - прокомментировала аналитик Бинбанка Айнур Дуйсембаева.

Впрочем, ВТБ ожидает роста стоимости акций "Магнита", заявил глава госбанка Андрей Костин.

"НОРНИКЕЛЬ" НА МИНИМУМАХ

Акции "Норникеля" к закрытию торгов упали на 8,27% - до 10,81 тысячи рублей. В ходе торгов акции обваливались на 11,6% - до 10,422, минимума с 22 декабря 2017 года, на фоне разногласий основных совладельцев ГМК - "Интерроса" Владимира Потанина и "Русала" Олега Дерипаски. При этом по объему торгов (7,845 миллиарда рублей) бумаги "Норникеля" заняли третье место после "Магнита" и Сбербанка.

На новостях о корпоративном конфликте сильно подешевели и бумаги "Русала" - на 5,37%.

Холдинг "Интеррос" сделал предложение структуре Crispian Investments Ltd., аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, о выкупе ее доли в "Норникеле", однако структура "Русала" обратилась в лондонский суд с требованием заблокировать сделку. В пятницу прошло первое техническое судебное заседание, в ходе которого стороны предложили рассмотреть спор в ускоренном порядке, а также завершить дело до июня. Следующие заседания предварительно намечены на конец февраля и начало марта.

"Интеррос" уже является крупнейшим владельцем акций "Норникеля", его доля составляет 30,3%. "Русалу" принадлежат 27,8%, Crispian Investments - 4,95% акций.

"Развитие этого конфликта до решения суда в марте будет оказывать определенное давление на котировки акций обеих компаний, однако учитывая отсутствие прямого влияния данного события на фундаментальные показатели, рекомендуем рассмотреть акции данных компаний к умеренной покупке", - говорит Дуйсембаева.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров роста по итогам торгов – акции ИСКЧ (3,87%), "Яндекса" YNDX(3,85%), "Соллерса" SVAV(2,1%), обыкновенные акции "Татнефти" TATN(1,61%).

В аутсайдерах, помимо "Магнита" и "Норникеля", - акции "Газпром GAZP нефти" (-2,08%), "Мечела" MTLR(префы подешевели на 1,79%, обыкновенные акции – на 1,32%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,64%), акции НМТП (-1,39%), ТМК (-1,3%), "Камаза" KMAZ(-1,26%) и ОГК-2 (-1,25%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Завершение недели ниже отметок 2270 и 1260 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС предупреждает об опасности ускорения нисходящего движения в начале следующей недели, отмечает Елена Кожухова из "Велес Брокер". Во многом ситуация будет зависеть от настроения на нефтяных и фондовых площадках, добавляет она.

В то же время Анна Бодрова из "Альпари" считает закономерной фиксацию прибыли на российском фондовом рынке во второй половине дня пятницы после предыдущего резкого роста.

"Индекс Мосбиржи, как и ожидалось, обновил сегодня локальный пик на уровне 2283 пунктов и отступил ниже. У рублевого индикатора, если не принимать во внимание наложившиеся одна на другую корпоративные истории, до сих пор присутствует потенциал восхождения к 2290-2300 пунктам. Если в начале новой недели внешний фон будет ровным, инвесторы вернутся к покупкам", - считает аналитик.