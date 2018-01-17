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ФАС разрешила "Ростелекому" купить разработчика ОС Sailfish


Рынки

МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство "Ростелекома" RTKM о приобретении 75% ООО "Открытая мобильная платформа" (ОМП, разработчик мобильной операционной системы Sailfish) и 75% ООО "Вотрон" (Москва), говорится в сообщении ведомства.

В "Ростелекоме" воздержались от комментариев.

Изначально Sailfish была разработана финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. В середине 2015 года стало известно, что Jolla принадлежит основателю группы ЕСН Григорию Березкину. Как писала газета "Ведомости", Березкину принадлежало 80% ООО "Вотрон", владевшей ОМП (остальные 20% были у бывшего гендиректора ЕСН Михаила Верозуба). Сейчас Верозуб владеет 20% "Открытой мобильной платформы – ЦР", контролирующей ОМП (остальные 80% уставного капитала "Открытой мобильной платформы – ЦР" принадлежат Ольге Березкиной. Но сам Березкин в июньском интервью "Ведомостям" называл операционную систему своей.

В 2016 году ОМП на базе Sailfish разработала российскую мобильную операционную систему - Sailfish Mobile OS Rus, которая вошла в реестр отечественного программного обеспечения.

О том, что "Ростелеком" ведет переговоры о покупке Sailfish, сообщалось в апреле 2017 года. Тогда, по данным источников "Ведомостей", бизнесмен оценивал весь актив в 50 миллионов долларов. В сентябре газета писала, что "Ростелеком" заказал у своей дочерней компании "Спутник" аудит процессов разработки и софта Sailfish.

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