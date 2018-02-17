Уолл-стрит закрылась разнонаправленно на обвинениях россиян во вмешательстве в выборы США

МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу не продемонстрировали единой динамики после того, как спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", в том числе — во вмешательстве в выборы в США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,08%, до 25219,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,23%, до 7239,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,04%, до 2732,22 пункта.

Спецпрокурор США Мюллер в пятницу предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Согласно обвинительному заключению прокуратуры, граждане РФ создавали страницы групп в социальных сетях и "выдавали себя за представителей американских общественных организаций, устраивая акции протеста в стране".

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в феврале, по предварительной оценке, вырос до 99,9 пункта с 95,7 пункта в январе. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения индикатора до 95,4 пункта.

Объемы торговли в пятницу, между тем, были не слишком велики перед долгими выходными — в понедельник американские биржи будут закрыты в связи с Днем президента в США.

Как отметил старший рыночный аналитик Phoenix Financial Services Вейн Кауфман (Wayne Kaufman), индекс S&P за четыре из пяти последних сессий вырос как минимум на 1%. "Мы видим устойчивое движение, возвращающее нас на уровень некоторой перекупленности…", - сказал он агентству MarketWatch.