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Fitch повысило рейтинг Греции до "B" с "B-", прогноз позитивный


Рынки / Мировая экономика

АФИНЫ, 17 фев /ПРАЙМ/, Геннадий Мельник. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг Греции с "B-" до "B" с позитивным прогнозом, Минфин Греции считает это убедительным свидетельством устойчивого роста экономики и восстановления доверия инвесторов.

В сообщении Fitch говорится, что долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в иностранной и национальной валюте повышены с "B-" до "B", прогноз позитивный.

Среди ключевых факторов повышения рейтинга Fitch отметил, что устойчивость государственного долга будет повышаться, это будет подкрепляться устойчивым ростом ВВП, снижаются политические риски, растет первичный профицит государственного бюджета и приняты дополнительные фискальные меры, которые должны вступить в силу до 2020 года. Позитивный прогноз отражает ожидания Fitch, что четвертый обзор программы реформы также будет завершен без создания нестабильности к августу 2018 года, когда завершится программа помощи, и что Еврогруппа предоставит Греции существенное облегчение бремени задолженности в 2018 году. Характер государственного долга Греции предполагает, что расходы на его обслуживание будут низкими.

Fitch полагает, что Греция выйдет в августе из третьей программы помощи объемом 86 миллиардов евро открытия предупредительной кредитной линии.

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