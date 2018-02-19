Биржи АТР растут на фоне ослабления волатильности рынков

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут на фоне ослабления волатильности рынков, биржи Китая закрыты на время праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.55 мск корейский KOSPI поднимался на 0,81%, до 2441,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,67%, до 5943,8 пункта, Nikkei 225 - на 1,71%, до 22090,91 пункта. Биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта. Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга повысился на 1,97% - до 31115,43 пункта.

При этом японский Nikkei 225 поддерживается позитивной внутренней статистикой. Как сообщило ранее в понедельник министерство финансов страны, экспорт Японии в январе вырос на 12,2% в годовом выражении при прогнозе в 10,3%. Импорт в отчетном месяце увеличился на 7,9%, тогда как аналитики ожидали роста на 8,3%. Экспорт Японии демонстрирует рост 14 месяц подряд, отмечает The Wall Street Journal.

"Это своего рода ралли восстановления", - комментирует динамику старший стратег Monex Securities в Токио Такаси Хироки (Takashi Hiroki), чье мнение приводит агентство Market Watch. Биржи США закрылись в основном ростом в пятницу, при этом в понедельник американские индексы не будут торговаться в связи с Днем президента в США.

В начале февраля мировые биржи снижались на фоне опасений инвесторов по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Некоторое время волатильность оказывала давление на мировые фондовые рынки.

"Увеличение индексов в Азии является последним признаком роста доверия на мировых рынках", - пишет агентство, отмечая, что теперь инвесторы обращают свое внимание на корпоративные отчетности компаний.