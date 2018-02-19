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События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 февраля


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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
CNYКитай, Гонконг - Новый год по лунному календарю - выходной день на биржах
 USDСША - Президентский день - выходной на биржах, в частности на Нью-Йоркской фондовой бирже
 CADКанада - День семьи - выходной на Фондовой бирже Торонто
2:50 JPYЯпония - Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний0,09 трлн0,37 трлн (факт)
2:50 JPYЯпония - Объём экспорта (г/г) (январь)9,30%12,2% (факт)
2:50 JPYЯпония - Сальдо торгового баланса (январь)0,359 трлн йен -0,934 трлн йен (факт)
предв EURЕврозона - Заседание Еврогруппы
21:45:00 GBPВеликобритания - Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBАК АЛРОСА - аукцион по продаже газовых активов (единый лот - 100% ао Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% ао Геотрансгаз и 100% долей в УК Уренгойской газовой компании) начальная цена аукциона - 30 млрд руб, шаг аукциона - 100 млн руб
RUBРусагро - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
16:00 RUBОбъём розничных продаж (г/г) 3,1%3%
16:00 RUBУровень безработицы (январь)5,1%5,2%
16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)RUBПолюс - телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 4кв2017/2017
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