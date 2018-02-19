События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 февраля

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай, Гонконг - Новый год по лунному календарю - выходной день на биржах
|USD
|США - Президентский день - выходной на биржах, в частности на Нью-Йоркской фондовой бирже
|CAD
|Канада - День семьи - выходной на Фондовой бирже Торонто
|2:50
|JPY
|Япония - Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|0,09 трлн
|0,37 трлн (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Объём экспорта (г/г) (январь)
|9,30%
|12,2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Сальдо торгового баланса (январь)
|0,359 трлн йен
|-0,934 трлн йен (факт)
|предв
|EUR
|Еврозона - Заседание Еврогруппы
|21:45:00
|GBP
|Великобритания - Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|АК АЛРОСА - аукцион по продаже газовых активов (единый лот - 100% ао Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% ао Геотрансгаз и 100% долей в УК Уренгойской газовой компании)
|начальная цена аукциона - 30 млрд руб, шаг аукциона - 100 млн руб
|RUB
|Русагро - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г)
|3,1%
|3%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (январь)
|5,1%
|5,2%
|16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|Полюс - телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 4кв2017/2017