События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 февраля

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз

CNY Китай, Гонконг - Новый год по лунному календарю - выходной день на биржах

USD США - Президентский день - выходной на биржах, в частности на Нью-Йоркской фондовой бирже

CAD Канада - День семьи - выходной на Фондовой бирже Торонто

2:50 JPY Япония - Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний 0,09 трлн 0,37 трлн (факт)

2:50 JPY Япония - Объём экспорта (г/г) (январь) 9,30% 12,2% (факт)

2:50 JPY Япония - Сальдо торгового баланса (январь) 0,359 трлн йен -0,934 трлн йен (факт)

предв EUR Еврозона - Заседание Еврогруппы