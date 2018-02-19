Японский Nikkei вырос по итогам торгов на 2% на ослаблении иены к доллару

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei по итогам торгов понедельника прибавил почти 2% на фоне ослабления курса иены к доллару, австралийский и южнокорейский рынки поддержали оптимизм, при этом рынки Китая и Гонконга остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,97%, до 22149,21 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,64%, до 5941,6 пункта, корейский KOSPI - 0,87%, до 2442,82 пункта.

Биржи Китая, и Гонконга в понедельник остаются закрытыми с конца прошлой недели в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта. Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга повысился на 1,97% - до 31115,43 пункта.

Поддержку настроениям японских инвесторов в понедельник оказало снижение курса иены по отношению к доллару, которое благоприятно для экспортеров страны. Курс доллара к иене рос до 106,63 иены за доллар со 106,2 иены на предыдущем закрытии. На этом фоне ростом стоимости акций отметились такие компании как Toyota Motor (+2,4%) и Subaru Corp (+2,3%).

"Японский рынок на текущей неделе, вероятно, попробует восстановиться после сильного падения ранее в текущем месяце. Учитывая снижение волатильности и в Японии, и в США, можно ожидать спокойного рынка ", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.

Биржи США закрылись в основном ростом в пятницу, при этом в понедельник американские индексы не будут торговаться в связи с Днем президента в США.