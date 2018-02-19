Рубль днем слегка проигрывает на фоне низкой рыночной активности

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Рубль днем слегка снижался к доллару и евро на фоне низкой рыночной активности из-за выходного в США.

Подрастание рынка нефти в направлении уровня 65 долларов за баррель сорта Brent поддерживает курс рубля, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" к 13.26 мск повышался на 2 копейки - до 56,41 рубля, курс евро - на 10 копеек - до 70,05 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля слегка снижался к доллару и евро в понедельник днем. Рыночная активность в начале недели невысока в отсутствие сильных внешних сигналов на фоне выходного дня в США — там отмечается день президента.

Фондовые индексы и курсы на форексе также меняются незначительно, не давая четких сигналов.

Стоимость нефти колеблется немного ниже уровня 65 долларов за баррель, что поддерживает курс рубля.

Инвесторы опасаются перебоев в поставках нефти в связи с возможным обострением ситуации на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности призвал расторгнуть ядерное соглашение с Ираном, заявив, что Израиль будет делать все возможное, чтобы не допустить усиления военной мощи Ирана в Сирии. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в свою очередь призвал укреплять меры доверия между странами региона, но пригрозил, что если интересы Ирана в ядерной сделке не будут обеспечены, Тегеран даст "серьёзный ответ".

Наступление на этой и следующей неделе пика февральского налогового периода также поддерживает курс валюты РФ.

Впрочем, некоторое давление исходит от новостей об обвинениях, выдвинутых в пятницу вечером спецпрокурором США Робертом Мюллером против группы российских граждан и юрлиц, которые подозреваются в причастности к предполагаемому вмешательству России в президентскую кампанию 2016 года.

В итоге, курс доллара и евро днем прибавляли против рубля в пределах 0,15%. Рублевая цена "черного золота" поднялась в район 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Учитывая нейтральный внешний фон, сегодня можно ожидать от рубля продолжения консолидации у отметки 56,4 против доллара, с оглядкой на предстоящий период налоговых выплат, рассуждают аналитики Росбанка.

В пятницу агентство S&P опубликует итоги пересмотра кредитных рейтингов России, напомнил Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ". Пока не стоит рассчитывать на возвращение рейтингов инвестиционного уровня, добавил он.

"На валютный рынок должны существенно повлиять рекордные выплаты по НДПИ в феврале. По нашим оценкам, их суммарный объем составит 480 миллиардов рублей. Поскольку в эту пятницу в России нерабочий день экспортеры, вероятно, увеличат предложение иностранной валюты на продажу в середине недели. Неделя обещает быть умеренно позитивной для рубля. Достижимым целевым уровнем для пары USD/RUB является отметка 56", - оценил он.