Стоимость нефти продолжает расти на фоне восстановления мировых бирж

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают рост, инвесторы реагируют на снижение волатильности на мировых биржах и восстановление рынков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.09 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,54% - до 65,19 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,88% - до 62,09 доллара за баррель.

Американские индексы закрылись в пятницу в основном ростом, биржи Азии закрылись в плюсе в понедельник, поддержав позитивную динамику. Европейские рынки также демонстрируют рост. Оптимизм на мировых фондовых рынках поддерживает нефтяные цены.

Способствуют росту цен на нефть и опасения по политической ситуации на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности призвал расторгнуть ядерное соглашение с Ираном, заявив, что Израиль будет делать все возможное, чтобы не допустить усиления военной мощи Ирана в Сирии.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в свою очередь призвал укреплять меры доверия между странами региона, но пригрозил, что если интересы Ирана в ядерной сделке не будут обеспечены, Тегеран даст "серьёзный ответ".

Давление на стоимость нефти оказывает статистика по росту числа буровых установок в США по итогам прошлой недели. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю по 16 февраля число нефтяных буровых установок в США выросло на семь штук, или на 0,9%, до 798 единиц. Рост числа буровых установок говорит о более активной деятельности по добыче нефти в стране.