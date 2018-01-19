МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне умеренного ослабления рубля и в отсутствие сильных зарубежных игроков.

Индекс Мосбиржи к 16.16 мск рос на 0,12% - до 2258,07 пункта, индекс РТС снижался на 0,28%, до 1259,764 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" прибавлял 7 копеек - до 56,47 рубля, курс евро - 13 копеек - до 70,08 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent дорожает на 0,46% - до 65,14 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции АФК "Система" AFKS растут в понедельник более чем на 2%, поддерживаемые новостями о кредите Сбербанка SBER и о снятии ареста с ряда активов корпорации в рамках мирового соглашения с "Роснефтью".

К текущему моменту акции АФК "Система" дорожали на 2,42% - до 12,5 рубля, при этом умеренно (на 0,17%) дешевеют акции "Детского мира" и акции МТС MTSS(на 0,59%). Акции "Роснефти" ROSN снижаются на 0,34%.

Котировки бумаг АФК "Система" стали уверенно расти с самого старта торгов понедельника и максимально поднимались на 3,6% - до 12,64 рубля на сообщении о том, что корпорация подписала кредитное соглашение со Сбербанком на привлечение до 105 миллиардов рублей под залог акций МТС, из которых только 40 миллиардов рублей пойдут на выплату "Башнефти" BANE по мировому соглашению.

Поддерживают рост и новости из Уфы: арбитражный суд Башкирии в понедельник по ходатайствам "Роснефти" освободил от ареста принадлежащие АФК "Система" 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и 52,09% акций "Детского мира", что должно способствовать своевременным выплатам корпорации в рамках мирового соглашения по "Башнефти".

Акции "Новатэка" NVTK умеренно снижаются на 0,91%, "Алросы" ALRS растут на 0,2%, после сообщения российского производителя газа о приобретении газовых активов алмазодобывающей компании за 30,3 миллиарда рублей.

"Как мы видим, новость об успешном завершении аукциона по продаже непрофильных газовых активов алмазодобывающей компании не вызвала явного энтузиазма у акционеров обоих участников сделки. Для компании "Алроса" решающим фактором в пользу завершения затянувшейся реализации газовых активов стала неприятная ситуация с аварией на руднике "Мир". Их продажа состоялась по цене ниже балансовой стоимости (36 миллиардов рубей) и формально является убыточной. Другое дело, что приток "живых" денег явно необходим алмазодобывающей компании в среднесрочной перспективе в связи с потребностью в замещении выпадающих объемов добычи", - комментирует Виталий Манжос из ИК "Норд Капитал".

Что же касается покупателя, то окончательная оценка выгодности состоявшегося приобретения станет известна намного позднее, говорит он. Аналитик напомнил, что ранее компания "Роснефть" отказалась от участия в состоявшихся торгах, мотивировав это наличием риска списания существенной части запасов после их приобретения. "Кроме того, "Роснефть" опасалась возможных обременений, связанных с офшорными компаниями, на которые оформлены газовые активы "Алроса", - добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – бумаги "АвтоВАЗа" AVAZ(префы поднимаются на 8,55%, обыкновенные акции – на 9,82%). Также среди лидеров роста - акции ОГК-2 (2,6%), "Мегафона" MFON(2,35%), "Норникеля" (2,01%) и обыкновенные акции "Мечела" MTLR(1,65%).

Среди лидеров снижения – акции ИСКЧ (-5,12%), обыкновенные акции банка "Возрождение" (-2,69%), обыкновенные акции "Квадры" (-2,17%), акции "Уралкалия" (-1,81%), префы Сбербанка (-1,38%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В отсутствие заокеанских игроков индекс Мосбиржи завершит торговую сессию понедельника без значимых изменений, считает Сергей Дроздов из "Финама".

В краткосрочной перспективе индексу Мосбиржи нужно отстоять уровень 2250 пунктов, чтобы миновать более глубокого отката, полагает Игорь Ковалев из ГК "ИнстаФорекс".