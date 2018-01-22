Рынок акций РФ умеренно снизился в отсутствие сильных игроков на рынке

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился в понедельник в отсутствие нерезидентов на рынке.

Индекс Мосбиржи к закрытию символически снизился на 0,02% - до 2254,92 пункта, индекс РТС опустился на 0,34%, до 1259,01 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.22 мск снижался на 2 копейки - до 56,38 рубля, курс евро - на 7 копеек - до 69,89 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent усилил рост ближе к закрытию торгов на рынке акций Московской биржи и поднимается на 1,23% - до 65,64 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Отсутствие американских игроков всегда заметно отражается на поведении российских инвесторов. Вот и сегодня, несмотря на повышение нефтяных цен, российские площадки торговались довольно вяло", - комментирует Анастасия Игнатенко из ГК TeleTrade.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции АФК "Система" AFKS выросли в понедельник на 1,64%, поддерживаемые новостями о кредите Сбербанка SBER и о снятии ареста с ряда активов корпорации в рамках мирового соглашения с "Роснефтью".

К закрытию торгов подешевели акции "Детского мира" (-0,11%), при этом акции МТС MTSS смогли вернуться в "зеленую зону" и подрасти на 0,11%. Акции "Роснефти" ROSN потеряли 0,06%.

Котировки бумаг АФК "Система" стали уверенно расти с самого старта торгов понедельника и максимально поднимались на 3,6% - до 12,64 рубля на сообщении о том, что корпорация подписала кредитное соглашение со Сбербанком на привлечение до 105 миллиардов рублей под залог акций МТС, из которых только 40 миллиардов рублей пойдут на выплату "Башнефти" BANE по мировому соглашению.

Поддерживали рост и новости из Уфы: арбитражный суд Башкирии в понедельник по ходатайствам "Роснефти" освободил от ареста принадлежащие АФК "Система" 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и 52,09% акций "Детского мира", что должно способствовать своевременным выплатам корпорации в рамках мирового соглашения по "Башнефти".

Акции "Новатэка" NVTK умеренно снизились на 1,15%, "Алросы" ALRS поднялись на 0,1%, несмотря на сообщение российского производителя газа, что по итогам прошедшего в понедельник открытого аукциона он приобрел газовые активы компании "Алроса" за 30,3 миллиарда рублей.

Из бумаг, пользующихся сегодня популярностью, стоит назвать акции ГМК "Норильский никель" GMKN(+3,34%) и бумаги "НЛМК" (+2,45%), отмечает Игнатенко из ГК TeleTrade.

"Первые дорожают после сообщений о том, что высокий суд Лондона обязал "Русал" компенсировать возможные потери "Норильского никеля" от судебного спора между акционерами. Напомню, что в минувшую пятницу стоимость бумаги проседала почти на 12% на новостях о том, что "Русал" пытается заблокировать покупку Романом Абрамовичем пакета акций "Норникеля", - комментирует она.

По мнению эксперта, тот технический отскок, который мы видим, может быть лишь временным, ведь опыт показывает, что все процессы, которые перетекают в судебные, обычно остаются довлеть над котировками бумаг и далее. "К тому же известно, что следующие слушания могут состояться 5 марта. До этого времени стоит избегать вложений в данные бумаги", - рекомендует она.

Что касается акций НЛМК, то их рост можно связать с ожиданием публикация финансовой отчетности по МСФО за четвертый квартал и весь 2017 год, который выйдет во вторник.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – бумаги "АвтоВАЗа" AVAZ(префы поднялись на 7,78%, обыкновенные акции – на 6,01%). Также среди лидеров роста - акции ОГК-2 (1,9%), "Яндекса" YNDX(1,9%), "Мегафона" MFON(1,8%), "Газпром GAZP нефти" (1,53%) и акции "Энел Россия" (1,23%).

Среди лидеров снижения – акции "Магнита" MGNT(-2,04%), "Уралкалия" (-1,81%), "Интер РАО" IRAO(-1,86%), обыкновенные акции банка "Возрождение" (-1,55%), акции Polymetal (-1,55%), "Акрона" AKRN(-1,51%), префы Сбербанка (-1,39%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что индекс Мосбиржи в ближайшее время вряд ли превысит во вторник отметку 2300 пунктов в отсутствие сильных сигналов с рынка нефти. Индекс РТС во вторник, скорее всего, удержится выше 1240 пунктов, считает он.

Индекс Мосбиржи стабилизировался в пределах отметок 2250-2275 пунктов, и пока не появится свежих и интересных для рынка новостей, никуда он отсюда не сдвинется, считает Анна Бодрова из "Альпари". Индекс РТС закрепляется в пределах 1250-1270 пунктов, добавляет она.

"Если же смотреть на техническую картину на графике индекса Мосбиржи, то она продолжает оставаться "бычьей". Так, все тренды в текущий момент направлены вверх, а сам индекс находится чуть ниже сопротивления, расположенного на уровне 2300 пунктов. Его пробой, который может быть вызван ростом цен на нефть, станет очередным сигналом к покупкам, что может привести к продолжению роста и обновлению исторических максимумов", - комментирует Богдан Зварич из "Фридом Финанс".