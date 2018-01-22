Рынок акций РФ мало изменится, рубль снизится к доллару на неделе

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе разнонаправленного движения рынка акций РФ и ослабления рубля против доллара, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю повысится на 0,3%, РТС - снизится на 0,3%. Цена на нефть марки Brent снизится на 0,5 доллара, до 64,2 доллара за баррель, а курс евро к доллару останется выше 1,24 доллара за евро. Рубль относительно доллара снизится на 40 копеек и вырастет на 1,4 рубля против евро, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Предстоящая неделя будет укороченной для рынков США, РФ и КНР (19 февраля - День рождения Джорджа Вашингтона; с 19 по 21 февраля - в Китае продлится Новогодний праздник, 23 февраля - РФ отметит День защитника Отечества), напоминает Денис Давыдов из Нордеа банка. На этом фоне объемы торгов будут пониженными, считает он. Для российского рынка интерес представят решения S&P и Fitch по суверенным рейтингам 23 февраля, добавляет аналитик.

"Рост доходности низкорискованных инструментов может спровоцировать волну сокращения позиций в акциях как развивающихся стран, так и развитых. Однако мы не ожидаем, что рост доходностей коснется российских гособлигаций, так как инвесторы будут ждать пересмотра кредитного рейтинг РФ агентствами Standard&Poor и Fitch, которые состоятся в конце недели", - комментирует ситуацию Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

Ярослав Калугин из "Велес Брокер" отмечает, что важной статистики на глобальных рынках не запланировано, ждем плановых данных по запасам нефти в США, а также по уровню добычи: в последнее время она показывает уверенный рост, что создает основной риск для котировок нефти. "Также учитываем, что сезонно мы входим в период высоких запасов нефти из-за плановых работ на американских НПЗ", - добавляет он.

Сырьевой рынок из потока новостей и данных старательно выбирает ту информацию, которая позволяет "быкам" продолжать покупки, отмечает Анна Бодрова из "Альпари". "Это не значит, что негатив стоит сбрасывать со счетов, но нужно понимать, что рано или поздно он все равно "выстрелит". Баррель Brent уже тестировал область ниже 62 доллара и легко вернется туда снова, если статистика будет подтверждать растущую скорость американской сырьевой добычи", - комментирует положение она.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Российский рынок будет следовать в русле мировых трендов, и индекс Мосбиржи вновь подойдет к максимальным уровням – 2280-2300 пунктов, считает Алексей Скабалланович из УК "Регион Эссет Менеджмент". "Средства нерезидентов являются ключевой силой, способной придать импульс российскому рынку. При этом интерес иностранных инвесторов традиционно будет сосредоточен в наиболее ликвидных бумагах", - отмечает он.

Как замечает Василий Карпунин из "БКС Брокер", после недели уверенного роста на мировых фондовых площадках фаза отскока может временно приостановиться. Могут начать проявляться так называемые "афтершоки", когда после отскока вновь активизируются продавцы – это в первую очередь касается американского рынка акций, уточняет он.

В условиях роста волатильности за океаном, влияние того же индекса S&P 500 на наш индекс Мосбиржи становится более значительным (хотя в спокойные времена индексы ходят по своим индивидуальным траекториям), считает эксперт. Так что повышенная волатильность может сохраниться и на нашем рынке, полагает Карпунин. Отсутствие притоков в фонды, ориентированные на инвестиции в Россию, негатив для российских акций, индекс Мосбиржи имеет шансы на небольшое снижение, считает он.

Рисковые активы продолжат рост на текущей неделе, ММВБ и РТС с большой вероятностью обновят свои максимумы вслед за восстановлением американского рынка, считает Калугин из "Велес Брокер".

Индекс Мосбиржи успел подняться к уровням начала февраля, и если внешний фон не принесет никаких неприятных сюрпризов, он постарается закрепиться в области 2300 пунктов на новой неделе, считает Анна Бодрова из "Альпари". Ближайший значимый уровень поддержки располагается на отметке 2227 пунктов, сопротивление – около 2295 пунктов, подсчитала она. Индекс РТС явно настроен на обновление максимумов месяца и достижение рубежа на отметке 1275 пунктов, это вполне реально в ближайшие дни, уверена аналитик.

В начале текущей недели рынок вполне может сохранить тенденцию к росту, но фактор крепкого рубля может воспрепятствовать направленному росту в течение недели, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка PSBR. Он надеется увидеть индекс Мосбиржи в 2260-2300 пунктов к ее завершению.

РУБЛЬ ОСЛАБНЕТ К ДОЛЛАРУ

В среднесрочной перспективе доллар возвращается к своим средним значениям за последние три месяца, считает Анна Бодрова из компании "Альпари".

Пара доллар-рубль будет торговаться преимущественно в диапазоне 57–58 рублей за доллар считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Общий фон на рынке остается негативным, главным образом из-за сохранения устойчивого тренда по увеличению добычи и буровой активности в США, рассуждает Василий Карпунин из компании "БКС Брокер", говоря о факторах курсовой динамики рубля.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

На фондовом рынке инвесторы будут оценивать покупку банком ВТБ "Магнита" MGNT и его развитие при помощи "Почта России", отмечает Виктор Веселов из банка "Глобэкс". Также интерес вызывает история с "Норникелем"; "Новатэк" NVTK, НЛМК, "Русал" опубликуют финансовые результаты за 2017 год, добавляет он.

Калугин из "Велес Брокер" напоминает, что "Полюс" проведет телеконференцию по итогам 2017 года. Аналитик рекомендует к покупке префы "Сургутнефтегаза" SNGS и префы "Мечела" MTLR, акции "Лукойла" LKOH, "Газпрома" GAZP, ФСК и ОГК-2.

"Данные компании имеют сильные фундаментальные факторы для дальнейшего роста. С учетом продолжения подъема на глобальном рынке, связанным с ожиданием ускорения роста мировой экономики, мы ожидаем позитивной динамики российского рынка и отмеченных выше бумаг", - комментирует ситуацию он.

По мнению Карпунина из "БКС Брокер", среди отдельных бумаг лучше рынка могут выглядеть: "Лукойл", "Северсталь" CHMF, ММК, МТС MTSS, "Новатэк".

Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" считает, что будут отыгрываться главным образом краткосрочные спекулятивные идеи. Хуже рынка, на его взгляд, будут бумаги ГМК "Норникель" и Сбербанка SBER, а лучше — акции "Аэрофлота" AFLT, "Сургутнефтегаза" и "Полюса". Из инвестиционных идей аналитик отмечает бумаги "Яндекса" YNDX и "Новатэка", рост котировок которых может продолжиться на хороших новостях.

Большое внимание сейчас и чуть позже будет уделяться акциям "Магнита", отмечает Бодрова из "Альпари". По мнению аналитика, напор продавцов могут сдержать уровни 4500 рублей и 4000 рублей соответственно, но даже сейчас бумага стоит существенно выше этих значений. "Выход владельца из бизнеса мало что значит для самой бизнес-модели: в регионах "Магнит" крайне востребован, а новые потоки финансирования помогут ему только укрепить позиции. В этом свете в долгосрочной перспективе бумаги интересны, но имеет смысл дождаться "дна", - рекомендует она.

По подсчетам собеседницы РИА Новости, акции Сбербанка стоят вверху долгосрочного растущего канала и пока мало оснований ожидать их резкого снижения. Ближайшими целями роста выступают отметки 270 рублей и 275 рублей, полагает она.

"Мы по-прежнему весьма консервативны в отношении "голубых фишек", являющихся заложниками внешней конъюнктуры, и рекомендуем искать "идейные" бумаги в менее ликвидных бумагах. Учитывая валютный фактор, внутренние секторы смотрятся предпочтительнее сырьевых. В частности, нам нравятся акции электроэнергетики, среди которых мы традиционно выделяем "Интер РАО" IRAO, а также ФСК "ЕЭС" FEES и бумаги подконтрольных "Газпрому" генкомпаний. "Россети" пока смотрятся безыдейно после заявлений руководства, формирующих ожидания по серьезному наращиванию долговой нагрузки и оставляющих инвесторов в неведении относительно размера дивидендов", - говорит Локтюхов из Промсвязьбанка.

Ему также импонируют акции "Алросы" ALRS, которая провела 19 февраля аукцион по продаже непрофильных газовых активов - он оценивает их как весьма интересные со среднесрочной точки зрения.

С точки зрения эксперта, акции "Норникеля" и "Русала", из-за возникшей неопределенности относительно дальнейшей дивидендной политики и рисков отката цен на металлы, а также "Магнита", из-за неожиданной смены акционеров, следует локально избегать, несмотря на техническую перепроданность. "Риски их дальнейшей просадки значительны", - добавляет он.