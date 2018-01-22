"Магнит" не ведет переговоры о крупных M&A, нацелен на органический рост - Соловьев

Добавлены комментарии гендиректора "Магнита" MGNT и бэкграунд после третьего абзаца.

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. "Магнит" не ведет переговоры о крупных сделках слияния и поглощения (M&A), стратегической целью для ритейлера сейчас является органический рост, заявил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Галицкий сохранит около 3% акций ритейлера. Он сложил с себя полномочия гендиректора "Магнита" и намерен покинуть совет директоров компании.

"На данный момент более стратегически важная цель для "Магнита" - органические изменения, органический рост. Сейчас мы не ведем переговоры об M&A ни с одним из крупных игроков", - сказал Соловьев в ходе телефонной конференции.

В свою очередь гендиректор "Магнита" Хачатур Помбухчан отметил, что до объявления сделки у ритейлера не было подспорья с точки зрения финансового института, готового предоставить финансирование. Поэтому отношение чистого долга к EBITDA для ритейлера было ограничено 2x.

"Сейчас мы, вероятно, можем позволить себе немного более высокое соотношение чистого долга к EBITDA, но сейчас мы находимся на уровне 1.1x. Мы получили достаточно сильный и крупный финансовый институт в качестве нашего нового акционера. Если появятся возможности для сделок M&A, мы, вероятно, будем полагаться на возможности финансирования группы ВТБ", - добавил он.