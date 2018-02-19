Европейские биржи закрылись в минусе на фоне низких объемов торгов

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Основные индексы Европы закрыли торговую сессию понедельника в минусе, объем торгов при этом был снижен из-за выходного на фондовых площадках США и ряда азиатских стран, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов немецкий DAX опустился на 0,53% - до 12385,6 пункта, французский CAC 40 - на 0,48% - до 5256,18 пункта, британский FTSE 100 - на 0,64% - до 7247,66 пункта.

Американские биржи закрыты в понедельник на федеральный праздник - Президентский день. Биржи Китая, Гонконга и Тайваня также закрыты на время празднования Нового года по лунному календарю. Объемы торгов в праздничные дни традиционно ниже, чем в активные рабочие дни.

Вместе с тем, трейдеры на европейских биржах отреагировали на корпоративные новости. По сообщению немецких СМИ, автоконцерн Daimler AG для прохождения тестов на выхлопы в США, возможно, устанавливал на часть автомобилей специальное программное обеспечение. В том числе, в автомобилях в результате проходящей в США проверки была обнаружена так называемая программа Bit15, выключающая функцию очистки выхлопов после 26 км поездки.

Бумаги Daimler на фоне этих сообщений упали в цене на 2,06%. Вслед за ними подешевели акции и других крупнейших европейских автокомпаний: стоимость бумаг BMW снизились на 0,95%, Peugeot - на 1,03%.

Теперь участники рынка ждут публикации ряда статданных из Германии во вторник. Так, исследовательская компания Gfk сообщит данные по индексу доверия потребителей к экономике старны за март, а Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) - статистику по индексу доверия инвесторов к экономике Германии в феврале.