ОБЗОР - Рубль вечером оставался около 2-недельных максимумов к доллару и к евро

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером мало менялся к доллару и к евро, несмотря на возврат цен на нефть к уровню 65 долларов за баррель.

Рыночная активность невысока на фоне выходного в США, где отмечается День президента.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.45 мск снижался на 2 копейки - до 56,38 рубля, курс евро – также на 2 копейки, до 69,93 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс рубля к доллару и к евро остается около двухнедельных максимумов на неоднозначном внешнем фоне.

Определенное геополитическое давление на курс рубля оказывают новости об обвинениях, выдвинутых в пятницу вечером спецпрокурором США Робертом Мюллером против группы российских граждан и юрлиц, которые подозреваются в причастности к предполагаемому вмешательству России в президентскую кампанию 2016 года.

В то же время рынок нефти стремится удержаться на психологическом рубеже 65 долларов за баррель. Инвесторы опасаются перебоев в поставках нефти в связи с возможным обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности призвал расторгнуть ядерное соглашение с Ираном, заявив, что Израиль будет делать все возможное, чтобы не допустить усиления военной мощи Ирана в Сирии. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в свою очередь призвал укреплять меры доверия между странами региона, но пригрозил, что если интересы Ирана в ядерной сделке не будут обеспечены, Тегеран даст "серьезный ответ".

В итоге доллар и евро вечером снижались к рублю в пределах 0,05%, а рублевая цена "черного золота" колебалась выше уровня 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Доллар продолжает торговаться под сопротивлением, расположенным на уровне 57 рублей, что говорит в пользу его возможной дальнейшей негативной динамики, рассуждает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"Однако для этого "медведям" придется пробить локальную поддержку на уровне 56 рублей, что откроет им дрогу к годовым минимумам", - добавил он.

K концу короткой рабочей недели доллар, вероятно, опустится до диапазона 55,5-56 рублей, несмотря на ожидаемую коррекцию вниз цены барреля нефти марки Brent, оценивает генеральный директор АО "НАФ Согласие-ОПС" Александр Вьюницкий.

"Главными причинами непродолжительного ослабления доллара и роста рубля могут стать повышенный спрос на рубли в преддверии налоговых выплат и ожидаемое повышение S&P рейтинга РФ до "BBB-" (инвестиционный уровень). Некоторое оживление экономики и низкий уровень инфляции способны оказать краткосрочную поддержку рублю", - пояснил он.