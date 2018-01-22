Объем buy back "Магнита" может составить порядка $200 млн - гендиректор

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МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Объем программы выкупа акций, проведение которого изучает "Магнит" MGNT, может составить порядка 200 миллионов долларов, заявил гендиректор "Магнита" Хачатур Помбухчан.

"Нам нужен как минимум совет директоров, чтобы утвердить (выкуп акций - ред.). Мои ощущения - это может что-то в районе 200 миллионов долларов, но это может быть меньше или немного больше", - сказал Помбухчан на телефонной конференции.

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Галицкий сохранит около 3% акций ритейлера. Он сложил с себя полномочия гендиректора "Магнита" и намерен покинуть совет директоров компании.

Ритейлер в тот день сообщил, что "Магнит" не планирует менять свою дивидендную политику и намерен выплатить дивиденды своим акционерам во второй половине 2018 года, кроме того, ритейлер изучит возможность проведения обратного выкупа акций.

Всего у "Магнита" - 101,911 миллиона акций номиналом 0,01 рубля (включая объем проведенной недавно допэмиссии акций). Цена закрытия торгов акциями "Магнита" на Московской бирже в понедельник составила 4,251 тысячи рублей за бумагу. Таким образом, сумма в 200 миллионов долларов на данный момент соответствует выкупу примерно 2,65 миллиона акций, или 2,6% капитала компании.