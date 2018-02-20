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Нефть торгуется разнонаправленно на противоречивых внешних факторах


Commodities / Рынки

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Нефть во вторник утром торгуется без единой динамики под влиянием разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,29% - до 65,48 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,17% - до 62,27 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) при этом увеличивался на 0,28%, до 89,35 пункта.

Стоимость нефти марки WTI поддерживает снижение поставок через трубопровод Keystone компании TransCanada, который работал с неполной загрузкой с конца прошлого года, говорят трейдеры, которых цитирует агентство Рейтер. В ноябре 2017 года два участка Keystone были закрыты после утечки 5 тысяч баррелей нефти на территории США.

При этом укрепление доллара оказывает некоторое давление на нефтяные цены, делая нефть дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. Доллар коррекционно укрепляется после падения на прошлой неделе до минимума с декабря 2014 года.

Вместе с тем позитивное влияние на рынок оказывают усилия стран ОПЕК+ по сокращению добычи. Страны ОПЕК+ в январе выполнили соответствующее соглашение на рекордные 133% после 129% в декабре, заявил в понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. "ОПЕК и Россия продолжают следовать (сделке - ред.) по сокращению добычи, которая истекает в конце этого года, и они уверяют рынки, что после прекращения сделки будут повышать добычу постепенно", - отмечает инвестиционный аналитик Rivkin Securities Уильям О'Лафлин (William O'Loughlin).

Страны ОПЕК+ договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.

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