Японский Nikkei по итогам торгов упал на 1% после роста днем ранее

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei по итогам торгов вторника снизился на 1% из-за стремления инвесторов зафиксировать прибыль после ощутимого роста показателя днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов вторника японский индекс Nikkei 225 просел на 1,01%, до 21925,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,01%, до 5940,9 пункта, корейский KOSPI - 1,13%, до 2415,12 пункта. Гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,79% - до 30869,53 пункта.

Биржи Китая остаются закрытыми с конца прошлой недели в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. На этом фоне объем торгов на рынках Азии остается сниженным.

На рынке Японии во вторник преобладали коррекционные настроения после того, как днем ранее основной фондовый индекс вырос на 2% на фоне ослабления курса иены к доллару.

Кроме того, в понедельник в связи с национальным праздником были закрыты биржи США, что лишило рынки дополнительных факторов, на которые можно обратить внимание. "Возможность рынков продолжать восстановление в значительной степени зависит от динамики американских фондовых бирж", - считает старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa), чье мнение приводит агентство Рейтер.

В Австралии инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, австралийская BHP Billiton Ltd, сообщила, что по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 декабря, получила чистую прибыль в размере 2,015 миллиарда долларов, что на 37% ниже показателя годичной давности. На этом фоне акции компании подешевели на 0,4%.