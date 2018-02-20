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Акции "Русала" подешевели на бирже Гонконга на 4%


Рынки / Акции

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Акции "Русала" на фондовой бирже Гонконга по итогам торгов вторника подешевели более чем на 4% на корпоративных новостях, свидетельствуют данные биржи.

К концу торгов цена бумаг "Русала" снизилась на 4,07% - до 5,42 гонконгских доллара.

В понедельник и в конце предыдущей недели Гонконгская фондовая биржа была закрыта в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю. За это время появилось несколько новостей, связанных с алюминиевой компанией.

Так, в понедельник консорциум Zonoville Investments Limited в составе группы "Ренова" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника сообщил, что покупает 6% акций "Русала" у "Онэксима" Михаила Прохорова.

В конце прошлой недели стало известно, что холдинг "Интеррос" сделал предложение структуре Crispian Investments Ltd., аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, о выкупе ее доли в "Норникеле", однако структура "Русала" обратилась в лондонский суд с требованием заблокировать сделку. "Интеррос" (через Whiteleave) уже является крупнейшим владельцем акций "Норникеля", его доля составляет 30,3%. "Русалу" принадлежат 27,8%, Crispian Investments - 4,95% акций.

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