Рубль снижается к доллару и стабилен к евро на сползании нефти ниже $65

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Рубль днем снижается к доллару и стабилен к евро, отыгрывая динамику курсов основных резервных валют на форекс, говорят трейдеры.

Сползание рынка нефти ниже отметки в 65 долларов за баррель давит на курс рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.23 мск повышался на 0,24 рубля - до 56,7 рубля, курс евро снижался на 0,08 рубля, до 69,98 рубля.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ ДОЛЛАРУ

Курс рубля к доллару днем снижался и стабилизировался к евро, отыгрывая слабую динамику европейской валюты на форекс, где она корректируется ниже отметки 1,24 доллара.

Рынок нефти сползает, не сумев закрепиться на уровне 65 долларов за баррель сорта Brent. Укрепление доллара на форекс оказывает некоторое давление на нефтяные котировки, делая "черное золото" дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Налоговый период поддерживает спрос на рублевую ликвидность. Однако ожидание скорого решения от международных агентств S&P и Fitch по поводу кредитного рейтинга России сдерживает активность на внутреннем валютном рынке, отмечают трейдеры.

В итоге, доллар днем рос к рублю на 0,4%, евро снижался на 0,15%. Рублевая цена "черного золота" поднялась выше уровня 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Глобальный спрос на рискованные активы оказывает поддержку валютам развивающихся рынков (в том числе и рублю), рассуждает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"Мы ожидаем более активных продаж валюты крупными российскими экспортерами, начиная с сегодняшнего дня - на понедельник приходится крайний срок выплат по НДПИ, объем которых составит рекордные 480 миллиардов рублей. Поскольку в пятницу российский рынок будет закрыт в связи с национальным праздником, объем продаж доллара может вырасти. С учетом этого мы считаем целевым уровнем для пары USD/RUB на этой неделе отметку 56", - добавил он.

Стратеги Societe Generale пересмотрели краткосрочные прогнозы на нефть, повысив цену за баррель Brent в 2018 году с 62 до 66 долларов за баррель. Однако, несмотря на пересмотр прогноза по нефти, Евгений Кошелев из Росбанка ("дочка" Societe Generale) не спешит пересматривать курс рубля в сторону укрепления. "В первую очередь, мы ожидаем уточнения сигналов от ОПЕК+ относительно своих действий в свете нарастающих рисков ускорения добычи сланцевой нефти в США", - добавил он.