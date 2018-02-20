Биржи Европы в основном снижаются на фоне корпоративных новостей и статистики

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж во вторник преимущественно торгуются в минусе на фоне финотчетностей компаний и внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.11 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,25%, до 7229,5 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,15%, до 5264,4 пункта, немецкий DAX терял 0,04%, до 12381,13 пункта.

Давление на банковский сектор региона оказывает отчетность британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc, которая сообщила о более низкой прибыли за 2017 год по сравнению с прогнозами. Прибыль HSBC до налогообложения за период составила 17,17 миллиарда долларов при прогнозе в 19,55 миллиарда долларов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на опрос FactSet.

Цена акций группы в ходе торгов снижается на 3,6%. Дешевеют также бумаги Barclays - на 0,1%, Lloyds Banking - 0,3%, Societe Generale - на 0,8%, Deutsche Bank AG - на 0,2%.

Инвесторы обратили внимание и на отчетность крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. Ранее во вторник компания сообщила о падении чистой прибыли по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 декабря, на 37% по сравнению с показателем годичной давности. Акции компании дешевеют на 4%.

Участники рынка также обращают внимание на статистику по Германии. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале снизился до 17,8 пункта с 20,4 пункта в январе, сообщил ранее во вторник Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Эксперты ожидали более значительного снижения - до 16,5 пункта.