FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи Европы в основном снижаются на фоне корпоративных новостей и статистики


Рынки / Индексы

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж во вторник преимущественно торгуются в минусе на фоне финотчетностей компаний и внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.11 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,25%, до 7229,5 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,15%, до 5264,4 пункта, немецкий DAX терял 0,04%, до 12381,13 пункта.

Давление на банковский сектор региона оказывает отчетность британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc, которая сообщила о более низкой прибыли за 2017 год по сравнению с прогнозами. Прибыль HSBC до налогообложения за период составила 17,17 миллиарда долларов при прогнозе в 19,55 миллиарда долларов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на опрос FactSet.

Цена акций группы в ходе торгов снижается на 3,6%. Дешевеют также бумаги Barclays - на 0,1%, Lloyds Banking - 0,3%, Societe Generale - на 0,8%, Deutsche Bank AG - на 0,2%.

Инвесторы обратили внимание и на отчетность крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. Ранее во вторник компания сообщила о падении чистой прибыли по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 декабря, на 37% по сравнению с показателем годичной давности. Акции компании дешевеют на 4%.

Участники рынка также обращают внимание на статистику по Германии. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале снизился до 17,8 пункта с 20,4 пункта в январе, сообщил ранее во вторник Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Эксперты ожидали более значительного снижения - до 16,5 пункта.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ