Brent и WTI сокращают ценовой спред, WTI дорожает на ограничении мощностей Keystone

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем торгуются разнонаправленно - Brent дешевеет на фоне укрепления доллара, а WTI растет в цене на сокращении мощностей трубопровода Keystone в Канаде, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.46 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,81% - до 65,14 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,65% - до 61,95 доллара за баррель.

Сокращение разницы стоимости Brent и WTI означает, что европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) предпочтут закупать местные марки нефти, нежели транспортировать дорогую WTI из США. Сейчас Brent торгуется c премией меньше чем в 3 доллара за баррель к WTI. В начале года премия составляла свыше 7 долларов за баррель.

"Сейчас меньше сырой нефти транспортируется из Канады в американское хранилище Кушинг (Cushing) из-за ограничения пропускной способности трубопровода Keystone. Кроме того, мощности новых трубопроводов позволяют большему количеству нефти покидать хранилище", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank.

При этом, по мнению аналитиков, дальнейшее удорожание WTI приведет к тому, что НПЗ на побережье Мексиканского залива в США вскоре будет невыгодно закупать нефть из Кушинга, - они предпочтут другие сопоставимые марки, в частности малосернистую сырую нефть марки Light Louisiana Sweet, которая уже торгуется всего на 2 доллара дороже WTI.