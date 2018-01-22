Рынок акций РФ умеренно растет вслед за "Магнитом" и "Газпромом"

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ на вечерних торгах во вторник умеренно рос вслед за "Магнитом" и "Газпромом", имеющих крупный вес в расчете основных индексов.

Индекс Мосбиржи к 17.22 мск рос на 0,57% - до 2267,85 пункта, индекс РТС - на 0,24%, до 1262,08 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 15 копеек - до 56,61 рубля, курс евро снижался на 16 копеек - до 69,9 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent снижался на 0,84% - до 65,12 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют неравномерное повышение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Стоит отметить, что явно ухудшившийся внешний фон предполагал бы сползание индекса Мосбиржи к ближайшей значимой поддержке, расположенной в районе 2250 пунктов. Однако на этот раз против "медведей" сыграли внутренние корпоративные новости", - комментирует Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Явным событием дня на локальном рынке стало резкое утреннее повышение акций "Газпрома" GAZP, отмечает Манжос из ИК "Норд-Капитал". В моменте прирост этих бумаг превышал 4%, указывает он. Стимулом для столь масштабной активизации покупок стало известие о том, что в повестку дня заочного заседания совета директоров эмитента включен вопрос о перспективах обратного выкупа акций и ГДР "Газпрома", поясняет аналитик.

К текущему моменту акции "Газпрома" растут на 2,73%.

Акции НЛМК после небольшого роста на фоне публикации позитивных данных по МСФО за четвертый квартал и за весь 2017 год вечером перешли к небольшому снижению и опускаются на 0,23%.

Так, чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" NLMK(НЛМК) по МСФО в 2017 году выросла на 55% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,45 миллиарда долларов. В четвертом квартале 2017 года чистая прибыль НЛМК увеличилась на 20% по сравнению с предыдущим кварталом — до 428 миллионов долларов, показатель EBITDA - на 21%, до 786 миллионов долларов, рентабельность EBITDA возросла до 28% с 25% кварталом ранее. Выручка выросла на 10% - до 2,815 миллиарда долларов.

Бумаги "Магнита" MGNT(+6,59%) демонстрируют рост на основе заявлений по поводу новой стратегии компании, а также планируемого обратного выкупа бумаг, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Впрочем, Манжос полагает, что акции розничной торговой сети "Магнит" во вторник растут скорее по техническим причинам. Они разгружают накопившуюся среднесрочную и долгосрочную перепроданность, указывает он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции НМТП (4,32%), префы "Татнефти" TATN(2,74%), акции "Мостотреста" MSTT(2,55%), "Мегафона" MFON(2,03%) и префы Сбербанка SBER(2%).

Среди лидеров падения - обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-2,76%), акции Polymetal (-1,93%), акции АФК "Система" AFKS(-1,57%), ТМК (-1,56%), "Яндекса" YNDX(-1,37%), "Норникеля" (-1,13%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Активность инвесторов на рынке продолжит оставаться низкой в ожидании публикации протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке США, считает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

По мнению Манжоса из ИК "Норд-Капитал", неблагоприятный внешний фон является сдерживающим фактором для дальнейшего повышения локального рынка. В целом он ожидает закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным приростом не более 1% по итогам дня.