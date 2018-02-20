Рубль вечером слегка снижался к доллару и рос к евро перед рейтинговыми решениями

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Рубль вечером слегка снижался к доллару и рос к евро, отыгрывая курсовые колебания форекс.

Сползание рынка нефти ниже уровня 65 долларов за баррель поддерживает давление на рубль, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.09 мск рос на 0,11 рубля - до 56,57 рубля, курс евро снижался на 0,28 рубля, до 69,79 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курсы рубля к доллару и к евро вечером менялись разнонаправленно относительно недавно достигнутых двухнедельных максимумов. Сползание рынка нефти, не сумевшего закрепиться на уровне 65 долларов за баррель, поддержало ослабление рубля против американской валюты.

Работа стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ пока не завершена, поскольку с рынка все еще нужно убрать избыток коммерческих запасов нефти в объеме 70-75 миллионов баррелей, сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Между тем, марка нефти WTI растет в цене на сокращении мощностей трубопровода Keystone в Канаде.

Налоговый период поддерживает спрос на рублевую ликвидность. Однако ожидание скорого решения от международных агентств S&P и Fitch по поводу кредитного рейтинга России сдерживает активность на внутреннем валютном рынке, отмечают трейдеры.

В итоге доллар вечером прибавлял против рубля 0,2%, евро снижался на 0,4%, а рублевая цена "черного золота" колебалась выше уровня 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Техническая картина остается в пользу "медведей" в долларе, и до пробоя сопротивления на уровне 57 рублей о существенном восстановлении американской валюты говорить не приходится, рассуждает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"Полноценный же рост доллара может начаться с пробя сопротивления, расположенного на уровне 59 рублей", - добавил он.

Сложности с преодолением уровня 56,8 рубля за доллар могут спровоцировать новый виток снижения доллара, считает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Пара евро/рубль также расположена ниже важного краткосрочного сопротивления 70,35 и может сохранять склонность к снижению вплоть до района 69", - добавила она.

Завтра валюта США будет колебаться в диапазоне 56,13-57,07 рубля, евро – в коридоре 69,23-70,45 рубля, считает Иван Марчена из компании Forex Club.