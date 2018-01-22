Рынок акций РФ вырос на противоречивом внешнем фоне

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос во вторник на противоречивом внешнем фоне, индексам помог рост бумаг ряда "голубых фишек".

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,67% - до 2270,12 пункта, индекс РТС - на 0,45%, до 1264,68 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.52 мск рос на 7 копеек - до 56,53 рубля, курс евро снижался на 21 копейку - до 69,76 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent к закрытию торгов на рынке акций Московской биржи торговался в районе 65 долларов за баррель. К текущему моменту падение стоимости нефти замедлилось и она снижается на 0,23% - до 65,52 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Во вторник российский фондовый рынок смог продемонстрировать уверенный рост, несмотря на негативный внешний фон, отмечает Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

"Так, продажам в наших акциях способствовала динамика на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступила в район 65 долларов. При этом ситуация на внешних фондовых площадках оказалась противоречивой для наших акций. Так, в Европе за два часа до окончания торгов основные индексы прибавляли в пределах 0,6%, отыгрывая потери предыдущего дня, а в США после длинных выходных наблюдалось преобладание продаж", - комментирует он.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Магнита" MGNT на закрытии торгов выросли на 7,93% - до 4588 рублей.

"В бумагах "Магнита" идет технический отскок от очередных локальных минимумов. Рубеж в 4000 рублей пока остается не протестированным, но в целом бумага четко реализует обозначенные ранее цели провала. Информация о покупке новым акционером бумаг на 57 миллионов рублей особого веса в данном случае не имеет – по сравнению с дневными объемами торгов это не очень большая цифра. До сих пор даются обрывочные и невнятные комментарии относительно будущего "Магнита", что не способствует росту продаж ритейлера", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

Акции "Газпрома" GAZP(+2,18%) на новостях о возможном buy back сегодня днем неплохо росли, но к вечеру энтузиазм угас, отмечает аналитик. Обратный выкуп будет небольшим, поэтому эффект от новости переоценивать не стоит, считает она. Впрочем, эксперт добавляет, что "Газпром" будет интересен, если 23 февраля агентство S&P положительно решит вопрос с российским инвестиционным рейтингом.

"Параметры buy back пока не определены, однако по мнению большинства участников рынка программа не окажет существенного влияния на динамику цен акций компании", - также замечает Алексей Коренев из "Финама".

Ранее во вторник стало известно, что совет директоров "Газпрома" на заседании в форме заочного голосования 5 марта обсудит перспективы программы buy back своих акций и ГДР.

Акции НЛМК смогли удержаться в плюсе и подросли на 0,07% после небольшого снижения под вечер.

"Акции НЛМК ускорили разворот на новости о том, что компания может инвестировать до 400 миллионов долларов в производство в Индии. Проект, на первый взгляд, выглядит рискованным – компания столкнется с сильной конкуренцией местных производителей. Рост долговой нагрузки и капвложения зачастую негативно влияют на размер дивидендов. Судя по всему, доходность дивидендов по итогам года будет около 8%. С учетом того, что большая часть их уже выплачена, миноритарии, на мой взгляд, будут охотнее фиксировать прибыль в длинных позициях сейчас", - комментирует Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции НМТП (3,47%), префы "Татнефти" TATN(3,13%), акции "Мостотреста" MSTT(2,69%), префы Сбербанка SBER(2,3%), акции "Мегафона" MFON(2,1%) и акции ПИКа (1,62%).

Среди лидеров падения – акции ИСКЧ (-2,8%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-1,94%), акции АФК "Система" AFKS(-1,69%), акции Polymetal (-1,48%), "Фосагро" PHOR(-1,44%), " обыкновенные акции "Башнефти" BANE(-1,27%) и акции "Юнипро" (-1,23%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2210-2300 пунктов, а индекс РТС, скорее всего, удержится в коридоре 1245-1280 пунктов.

Зварич из "Фридом Финанс" не исключает продолжения роста российского фондового рынка на открытии торгов в среду.

В России начался разгар сезона корпоративной отчетности, в среду "Новатэк" NVTK представит финансовые результаты за 2017 год по МСФО, напоминает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".