Британский индекс FTSE 100 снизился на отчетности HSBC и BHP Billiton

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в плюсе, однако британский индекс FTSE 100 незначительно снизился на фоне публикации финотчетностей банковской группы HSBC Holdings plc и горнодобывающей BHP Billiton Ltd, свидетельствуют данные бирж.

Британский FTSE 100 по итогам торгов снизился на 0,01%, до 7246,77 пункта, французский CAC 40 - вырос на 0,64%, до 5289,86 пункта, немецкий DAX - увеличился на 0,83%, до 12487,9 пункта.

"FTSE 100 сдержан неоднозначными результатами HSBC, горнодобывающей BHP Billiton и гостиничной компании IHG", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение главного аналитика London Capital Group Джаспера Лоурера (Jasper Lawler). Результаты HSBC и BHP оказались хуже прогнозов, отметил эксперт.

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc сообщила о том, что ее прибыль до налогообложения за 2017 год составила 17,17 миллиарда долларов, при этом аналитики прогнозировали показатель на уровне 19,55 миллиарда долларов. Бумаги HSBC подешевели по итогам торгов на 3,09%.

Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton Ltd заявила о падении чистой прибыли по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 декабря, на 37% по сравнению с показателем годичной давности. Акции компании снизились в цене на 4,58%.

Другие европейские индексы были поддержаны ростом стоимости акций компаний энергетического сектора. Так, бумаги BP подорожали на 0,2%, Total - на 1,55%, Eni - на 0,56%.