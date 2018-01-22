ФАС до конца февраля вынесет решение по отчетам операторов по внутрисетевому роумингу в РФ

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба до конца февраля вынесет решение насчет отчетов МТС MTSS, "Вымпелкома" и "Мегафона" MFON о выполнении предупреждения об отмене внутрисетевого роуминга, сообщил глава ФАС Анатолий Голомолзин журналистам.

"Проверку завершили. Предложения подготовили, решение пока не принято. Как только будет принято, мы его сразу же обнародуем", - ответил он. На вопрос о том, может ли это произойти до конца февраля, он ответил: "Я думаю, что, безусловно".

В конце декабря служба продлила до 31 января для трех операторов связи — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" - исполнение предупреждения ФАС по отмене внутрисетевого роуминга в РФ. Для Tele2 мера была продлена до конца мая.

В течение 10 рабочих дней ФАС намеревалась тщательно анализировать полученную информацию. В случае, если представленные отчеты не соответствуют требованиям предупреждений, ФАС России была намерена возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства согласно закону о защите конкуренции.

В августе 2017 года служба предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. В начале декабря замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил РИА Новости, что операторы связи готовы в срок исполнить предписание службы.