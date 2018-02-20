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Цена биткоина растет, несмотря на заявления главы Банка Англии


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает дорожать вечером во вторник, несмотря на заявления главы Банка Англии Марка Карни о ее несостоятельности, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.23 мск биткоин рос в цене на 6,67%, до 11,8 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта поднималась в цене на 6,56%, до 11,69 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 4,7%, до 11,68 тысячи долларов.

Во вторник глава Банка Англии Марк Карни заявил, что биткоин как альтернатива традиционным деньгам потерпел неудачу. "До сих пор он практически не справился с выполнением традиционных функций денег. Никто не использует его как средство обмена", - приводит телеканал CNBC слова главы британского регулятора.

Вместе с тем, по данным телеканала, Швеция изучает возможность использования цифровой версии шведской короны, так называемой "э-кроны", поскольку использование наличных средств в скандинавской стране в последние годы резко сократилось.

Тем временем, другие крупные криптовалюты слабо падают в цене. Ethereum дешевел на 0,96%, до 938,6 доллара, Ripple - на 1,6%, до 1,13 доллара, Bitcoin Cash - на 0,61%, до 1519,68 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 510,37 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 38% всего рынка криптовалют, Ethereum - 18%, Ripple - 8%.

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