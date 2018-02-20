Банки РФ в 2018 году значительно нарастят выдачу ипотеки - зампред ЦБ

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Ставка по ипотеке ниже 10% в текущем году приведет к значительному росту ипотечного портфеля банков РФ, считает зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Взрывной рост любого кредитования представляет для банковской системы определенную опасность, именно поэтому мы двигались поступательно. Что касается 2018 года, я считаю, что ставки по ипотеке ниже 10% - а сейчас уже есть ставки по ипотеке значительно ниже 10% - приводят к значительному увеличению роста ипотечного портфеля", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Поздышев указал, что за прошлый год средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась на два процентных пункта. "В 2017 году мы наблюдали существенное снижение процентных ставок по кредитам, так по кредитам предприятиям, так и по кредитам гражданам. Если в январе 2017 года средневзвешенная стоимость ипотеки была 11,8%, то в январе 2018 года уже 9,8%", - отметил он.

"В 2017 году очень хорошими темпами росла ипотека, эти темпы роста продолжаются", - напомнил зампред ЦБ.

В начале февраля ЦБ сообщил, что объем выданных кредитов в сфере ипотечного жилищного кредитования в 2017 году вырос в РФ на 37,2% по сравнению с 2016 годом и достиг 2 триллионов рублей. Всего было предоставлено 1,1 миллиона ипотечных займов.

По данным регулятора, совокупная задолженность физлиц по ипотечному жилищному кредитованию на конец 2017 года достигла 5,2 триллиона рублей, увеличившись за год на 15,5%.