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ЦБ РФ может расширить механизм возмещения ущерба на активы недобросовестных собственников


Рынки

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Банк России может распространить механизм возмещения ущерба не только на счета и вложения собственников в банки, но и на их иные активы, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Возможно, следует проработать механизм возмещения ущерба, который бы распространялся не только на счета собственников и топ-менеджеров самих банков, и не только на вложения собственников в эти банки, но и возможно и на другие активы", - сказал Поздышев в эфире телеканала "Россия 24".

"Потому что очень часто иные активы собственников банков финансируются этими же банками", - пояснил он.

Зампред добавил, что регулятор в рамках действующих сейчас полномочий не может предотвратить незаконные действия собственников.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка PSBR.

В прошлом году Поздышев сообщал, что бывшие акционеры Бинбанка передали на баланс банковской группы акции "Интеко", "Русснефти" и "А101 девелопмента".

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